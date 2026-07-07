YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM 2026 TYT, AYT ve YDT Sonuçları İçin Tarih Belli Oldu
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca adayın üniversite hayalini yakından ilgilendiren önemli bir sürecin ardından tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM tarafından ilan edilecek sınav sonuçlarına çevirdi. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar TYT-AYT-YDT sonuçları erken açıklanır mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte ykssonuc.osym.gov.tr üniversite sınav sonuçları sorgulama ekranı.
20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek önemli bir süreç olarak başarıyla tamamlandı. Büyük bir maratonun geride kalmasıyla birlikte, milyonlarca adayın gözü kulağı ÖSYM'den gelecek bilet niteliğindeki açıklamalara çevrildi. ÖSYM, merakla beklenen TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını resmi internet sitesindeki sınav takvimiyle duyurdu.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü erişime açılması planlanıyor.
TYT AYT YDT SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM, kritik tarihi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü olarak ilan etti. Geçmiş yıllardaki bazı merkezi sınavlarda değerlendirme işlemlerinin erken bitmesiyle sonuçların takvimden birkaç gün önce ilan edilmiş olması, bu yıl da "YKS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunu akıllara getirse de adayların 22 Temmuz sabahına kadar heyecanlı bekleyişi sürecek gibi görünüyor. Sınav sonuç belgeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren hem puanlarını hem de Türkiye genelindeki başarı sıralamalarını öğrenebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine ilişkin detayların da netleşmesi bekleniyor.
ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ÖSYM’nin, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu sonuçların açıklanmasıyla eş zamanlı ya da kısa bir süre içerisinde adayların erişimine açması bekleniyor. Söz konusu kılavuzda üniversite programları, kontenjanlar ve tercih sürecine dair tüm detaylar yer alacak. Buna göre tercih işlemlerinin Temmuz ayının son haftasında başlaması ve Ağustos ayının ilk günlerine kadar devam etmesi öngörülürken, adayların bu süreçte kılavuzu dikkatle inceleyerek bilinçli tercihler yapmaları önem taşıyor.
2026 YKS taban puanları açıklandı mı?
Hayır, 2026 YKS taban puanları belli olmadı. Bu yılın taban puanları tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Adaylar 2025 üniversite taban puanları ve başarı sıralamasını merak ediyor.
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