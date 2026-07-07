ÖGG SORU KİTAPÇIĞI PDF EGM.GOV.TR EKRANI 2026! ÖGG 121. dönem soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 121. Temel Eğitim ve 97. Yenileme Eğitimi sınavına katılan binlerce aday için yeni bekleyiş başladı. 5 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak soru kitapçıkları ile cevap anahtarını araştırıyor. Sonuçların açıklanmasına günler kala A ve B kitapçıkları üzerinden yapılacak değerlendirmeler, adayların sınav performansına ilişkin ilk tabloyu ortaya koyacak.
Özel güvenlik görevlisi olma yolunda kritik aşamalardan biri olan 121. dönem sınavı geride kalırken, adayların gündeminde şimdi soru kitapçıkları ve cevap anahtarı bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı A ve B kitapçıkları sayesinde sınava girenler doğru cevaplarını kontrol ederek puan hesaplaması yapabilecek. Resmi sonuçlar açıklanmadan önce sınav performansını görmek isteyen binlerce aday, cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.
Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yalnızca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortamda paylaşılacak. Basılı evrak ya da e-posta yoluyla adaylara gönderim yapılmayacak. Adaylar, yayımlanacak PDF dosyasında kendi kitapçık türünü seçerek sınav sorularının doğru cevaplarını inceleyebilecek.
ÖGG Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2026 ÖGG sınav takvimine göre 121. dönem sınav sonuçlarının 24 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmesi planlanıyor. Sonuç ekranında adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile toplam puanları yer alacak.
ÖGG Değerlendirmesi Nasıl Yapılıyor?
Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarında adaylar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekiyor. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. Silahlı adaylarda ise genel bilgi sınavı, silah bilgisi ve uygulamalı atış sınavı birlikte değerlendirilerek başarı puanı hesaplanıyor.
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