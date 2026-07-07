ÖGG SORU KİTAPÇIĞI PDF EGM.GOV.TR EKRANI 2026! ÖGG 121. dönem soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMI 2026: Emeklinin temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre SGK 4A, 4B, 4C emekli maaş zammı hesaplama

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylardır beklediği temmuz maaş zammı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Böylece yılın ilk altı aylık enflasyon oranı doğrultusunda kök emekli aylıklarına uygulanacak zam netlik kazanırken, milyonlarca emekli yeni maaşını hesaplamaya başladı. Zam oranının açıklanmasının ardından gözler bu kez en düşük emekli aylığına çevrildi. Hükümetin taban aylıkta yeni bir artış için hazırlık yaptığı belirtilirken, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınması bekleniyor. Kök maaşı düşük olduğu için en düşük emekli aylığını alan vatandaşlar ise yeni taban maaşın kaç liraya yükseleceğini, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve zam farklarının hesaplara hangi tarihte yatırılacağını yakından takip ediyor.