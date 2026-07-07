TOKİ 500 bin konutun blok, kat ve daire numaraları belli oldu mu? Konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ tarafından hayata geçirilen 81 ili kapsayan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimleri gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlendi. Sürecin bu aşamasında konut almaya hak kazanan vatandaşların gözü, daire tipleri ile konutların hangi katta ve hangi blokta yer alacağını belirleyecek olan konut belirleme kurasına çevrildi. 500 bin sosyal konutta ilk konut belirleme kurası Adıyaman'da çekildi. Kura neticesinde hak sahipleri konutların yerini öğrenebildi. belli oldu. TOKİ'den yapılan resmi açıklamada, "Hak sahipliği belirleme kurasından sonra, sözleşme imzalama aşamasında bankada peşinat bedeli ödenecektir." denildi. Peki 500 sosyal konut TOKİ konut belirleme kurası ne zaman çekilecek, kat belirleme kura çekiliş takvimi açıklandı mı? İşte detaylar.
TOKİ 81 ilde Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçiriyor. 500 sosyal konut başvuru süreninin hemen akabinde açıklanan takvim doğrultusunda illerin kurası çekildi. Kura neticesinde hak sahipleri belirlendi. TOKİ’den konut hakkı kazananlar şimdi de daire tipi ve konutların hangi katta yer alacağını merak etmeye başladı. Peki TOKİ'den hangi daire çıktığını nasıl öğrenebilirim? TOKİ konut belirleme kurası ne zaman çekilecek, TOKİ daire tipleri ne zaman belli olacak?
TOKİ 500 sosyal konut kat kuraları ne zaman belli olacak, Konut belirleme kurası ne zaman çekilecek?
Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecektir. Ancak konut belirleme kurasının tarihine ilişkin detayların proje ve il bazında değişebileceği, bu nedenle vatandaşların TOKİ’nin resmi duyurularını yakından takip etmesi gerektiği belirtiliyor.
500 bin konutların kat kurası ne zaman çekilecek sözleşmeler ne zaman imzalanacak?
TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 500 Bin sosyal konut projesinde; Hak sahipliği belirleme kurasından sonra, sözleşme imzalama aşamasında bankada peşinat bedeli ödenecek.
Konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecek ve TOKİ tarafından ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşların temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklar. Sözleşme imzalama programı için tarih belirlenmesinin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesi http://toki.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri aşağıda gösterilmiştir.
1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)
2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)
4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2)
7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
İhale sonrası Projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilecektir. Projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde başvuru sahiplerine bilgi verilecektir.
TOKİ 500 bin konutun daire tipleri ne zaman belli olacak?
Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır. Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.
TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
TOKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?
TOKİ tarafından aktarılan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinde hak sahibi olan vatandaşlar, kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından sözleşmelerini imzalayacaklar
TOKİ PEŞİNAT NE ZAMAN ÖDENİR?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında peşinat ödemeleri, sözleşme imzalanırken gerçekleştirilecek. Vatandaşların yüzde 10 peşinat bedelini, sözleşme imzalanırken yatırmaları gerekiyor.
TOKİ İLK TAKSİTLER NE ZAMAN ÖDENECEK?
TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk taksitler, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. TOKİ tarafından konuyla ilgili yayımlanan belgede yer alan ifadeler ise şöyle: Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecektir. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecektir.
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