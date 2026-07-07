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CAATSA nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı?

CAATSA nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı?

17:16, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 17:20, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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CAATSA nedir? CAATSA yaptırımları kalktı mı?

ABD Başkanı Trump, NATO zirvesi için Ankara'da. CAATSA yaptırımlarına değinen Trump, "Zaten yaptırım uygulanacak çok fazla kişi ve kurum var, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz" diyerek CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyledi. ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya yaptırım uygulama kararı alarak F-35 projesinden çıkartmış ve CAATSA yaptırımlarına tabi tutmuştu. Pek çok kişi CAATSA yaptırımının ne olduğunu merak etti. İşte o yaptırımlarla ilgili detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye dikkat çeken övgülerde bulundu. Türkiye’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, F-35 satışı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının değerlendirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili görüşme gerçekleştirdikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye’ye dikkat çeken övgülerde bulundu. Türkiye’nin askeri gücüne vurgu yapan Trump, F-35 satışı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının değerlendirileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." dedi. Trump, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." dedi. Türkiye'yle iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, F-35'ler hakkındaki soruya yanıtında, Türkiye'nin diğerlerine kıyasla çok daha vefalı bir ortak olduğunu vurguladı. Trump, "Dolayısıyla bu kesinlikle dikkate alacağımız bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve bu kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinizde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." dedi. Trump, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde askeri açıdan çok güçlü ülke haline geldi." dedi. Türkiye'yle iyi ilişkileri olduğunu belirten Trump, F-35'ler hakkındaki soruya yanıtında, Türkiye'nin diğerlerine kıyasla çok daha vefalı bir ortak olduğunu vurguladı. Trump, "Dolayısıyla bu kesinlikle dikkate alacağımız bir konu. Bu harika bir uçak, en iyisi, şu anda açık ara en iyi uçak ve bu kesinlikle dikkate alacağımız bir seçenek." dedi.

CAATSA yaptırımları nedir?

2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor.

ABD, CAATSA kapsamında ilk dolaylı yaptırımını Eylül 2018 tarihinde Çin Merkezi Askeri Komisyonu’nun Cihaz Geliştirme Departmanı’na karşı uyguladı.

CAATSA yaptırımları nedir?2 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA), ABD’nin ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdiği İran, Rusya ve Kuzey Kore’ye karşı yaptırımlar öngörüyor.ABD, CAATSA kapsamında ilk dolaylı yaptırımını Eylül 2018 tarihinde Çin Merkezi Askeri Komisyonu’nun Cihaz Geliştirme Departmanı’na karşı uyguladı.

Yasanın 231. maddesinde, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleri ile ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlar ile önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını” öngörülüyor. Türkiye’ye de Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulanmasının gerekçesi bu madde. 

Yaptırımların 235. maddesi gereğince, ABD başkanının ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği yaptırımlar 12 maddede sıralanıyor. Başkan, 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek durumunda.

Yasanın 231. maddesinde, “Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleri ile ya da bunlar adına çalışan kişi ve kurumlar ile önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını” öngörülüyor. Türkiye’ye de Rusya’dan alınan S-400 savunma sistemi nedeniyle yaptırım uygulanmasının gerekçesi bu madde.&nbsp;Yaptırımların 235. maddesi gereğince, ABD başkanının ilgili kişi ve kuruluşlara getireceği yaptırımlar 12 maddede sıralanıyor. Başkan, 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek durumunda.

Yasada belirtilen 12 madde şöyle:

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ihracat ve ithalat bankası desteğinin kesilmesi,

Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,

ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,

Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,

Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,

Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,

Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,

ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,

Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.

Yasada belirtilen 12 madde şöyle:Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ihracat ve ithalat bankası desteğinin kesilmesi,Mal ve teknoloji ihracatı ruhsatı verilmemesi,ABD mali kuruluşlarından kredi tedarik edilmemesi,Uluslararası mali kuruluşlardan kredi verilmemesi,Mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi,Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla ihale ya da sözleşme yapılmaması,Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması,Mali kurumlar ve bankalar arasında ödeme ya da kredi transferlerinin yasaklanması,Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul sahibi olmasının yasaklanması,ABD kişi ve kurumlarının yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlardan sermaye ya da borç alışverişinin yasaklanması,Yaptırım kapsamına alınan kişilere ABD’ye giriş yasağı,Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara benzer işlevi olan üst düzey görevlilere de yaptırım uygulanması.
Başlıklar :CAATSA yaptırımlarıABDTrumpcaatsa yaptırımıCAATSA
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