Akşam kimin maçı var, maç saat kaçta? 7 Temmuz Dünya Kupası maç programı
2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Portekiz’i 1-0 mağlup eden İspanya, adını çeyrek finale yazdırırken Belçika da ev sahiplerinden ABD’yi yenerek tur atlayan bir diğer ekip oldu. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin ise bugün Mısır karşısında çeyrek final bileti arayacak. Dünya Kupası’nda bugün ve yarın oynanacak kritik karşılaşmalar, futbolseverlerin heyecanla takip edeceği mücadelelere sahne olacak. İşte 7 Temmuz Dünya Kupası maç programı.
2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürerken, dev turnuvada çeyrek finale yükselen takımlar belli olmaya başladı. Zorlu mücadelede Portekiz'i 1-0’lık skorla geçmeyi başaran İspanya ismini son 8 takım arasına yazdırırken; turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi mağlup eden Belçika da çeyrek final biletini kapmayı başardı. Gözler şimdi kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Arjantin'in, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Mısır ile bugün oynayacağı kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverlerin ekrana kilitleneceği bu heyecan dolu dönemeçte, işte bugün ve yarın sahne alacak diğer büyük karşılaşmalar ve maç programı:
Bugün hangi maçlar oynanacak?
03:00 ABD 1-4 Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
19:00 Arjantin - Mısır FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
23:00 İsviçre - Kolombiya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1
Yarın kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
19:00 Zira - Torpedo Kutaisi UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Idman TV
20:30 Fenerbahçe - Admira Wacker Hazırlık Maçı Yayın Yok
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