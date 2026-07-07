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DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var? İşte DOA iade noktaları

DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var? İşte DOA iade noktaları

16:33, 07/07/2026, SalıG: Güncelleme: 16:33, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
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DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var? İşte DOA iade noktaları
DOA geri dönüşüm makinesi nerede var?

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması tüm Türkiye'de büyük ilgi gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Depozito Yönetim Sistemi kapsamında, DOA logolu plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını iade eden vatandaşlara her ambalaj için 1 TL ödeme yapılacak. DOA iade makineleri ve iade merkezlerinin güncel konumları, sabit bir liste yerine DOA’nın resmi “Nereye İade Ederim?” ekranı ve mobil uygulamadaki harita üzerinden sorgulanıyor; vatandaşlar il, ilçe ve mahalle bilgilerini seçerek kendilerine en yakın iade noktasını görebiliyor. Bakanlık açıklamasına göre sistem 1 Temmuz 2026 itibarıyla 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başlarken, iade noktaları market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ile otel, restoran ve kafe gibi işletmelerde yaygınlaştırılacak. İşte İşte DOA iade noktaları.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık projesinin en büyük adımlarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde resmen devreye alındı. Bu yeni çevre vizyonu kapsamında hayata geçirilen DOA uygulaması ile vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik şişe, cam şişe ve alüminyum kutu gibi ambalaj atıklarını geri dönüşüm makinelerine iade ettiklerinde atılan her şişe başına 1 TL nakit teşvik bedeli kazanıyor. Biriken bu kazançlar dijital cüzdana aktarılarak banka hesaplarına transfer edilebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerde harcanabiliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık projesinin en büyük adımlarından biri olan Depozito Yönetim Sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye genelinde resmen devreye alındı. Bu yeni çevre vizyonu kapsamında hayata geçirilen DOA uygulaması ile vatandaşlar, üzerinde DOA logosu bulunan plastik şişe, cam şişe ve alüminyum kutu gibi ambalaj atıklarını geri dönüşüm makinelerine iade ettiklerinde atılan her şişe başına 1 TL nakit teşvik bedeli kazanıyor. Biriken bu kazançlar dijital cüzdana aktarılarak banka hesaplarına transfer edilebiliyor, ATM'lerden nakit olarak çekilebiliyor veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerde harcanabiliyor.

DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var?

Geri dönüşümü kazançlı hale getiren bu akıllı DOA İade Makineleri, Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde kademeli olarak yaygınlaştırılmaktadır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere nüfusun yoğun olduğu tüm şehirlerde; ulusal zincir marketlerin (Migros, CarrefourSA, BİM, A101 vb.) şubelerinde, belediye binalarında, üniversite kampüslerinde ve havalimanları ile metro istasyonları gibi merkezi ulaşım noktalarında hizmet vermektedir.

DOA geri dönüşüm makinesi nerede hangi il ilçe ve mahallede var?Geri dönüşümü kazançlı hale getiren bu akıllı DOA İade Makineleri, Türkiye'nin 81 ilinde ve 973 ilçesinde kademeli olarak yaygınlaştırılmaktadır. Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere nüfusun yoğun olduğu tüm şehirlerde; ulusal zincir marketlerin (Migros, CarrefourSA, BİM, A101 vb.) şubelerinde, belediye binalarında, üniversite kampüslerinde ve havalimanları ile metro istasyonları gibi merkezi ulaşım noktalarında hizmet vermektedir.


İSTANBUL DOA MAKİNLERİ NEREDE VAR? DOA İADE NOKTALARI

Beşiktaş CarrefourSA Beşiktaş Gurme Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:1/1

Beşiktaş CarrefourSA Ortaköy Gurme Ortaköy Mah. Leylek Yuvası Sok. No:6

Beşiktaş Migros Nispetiye MMM Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. No:1

Kağıthane BİM Turan Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok. No:7/1

Kartal Anpa Gross Kartal Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. No:6

Kartal A101 Yalı Yakacık Yeni Mah. Yalı Sokak No:8/A

Kartal BİM Hediye Yakacık Çarşı Mah. Gülsultan Sokak No:21A/1

Esenyurt Migros Empire Esenyurt MM Gökevler Mah. 2309 Sok. No:4/D

Esenyurt CarrefourSA Papatya Residence Mini Cumhuriyet Mah. 1993. Sokak No:35/1

Esenyurt CarrefourSA İnnovia 2 Mini Yeşilkent Mah. 1953. Sk. No:5/1

Esenyurt BİM Sar Talatpaşa Mah. 1046. Sok. No:2/A

Esenyurt CarrefourSA Esenyurt Self Süper Zafer Mah. 185. Sokak No:7/9

Esenyurt CarrefourSA Bahçeşehir Dumankaya Modern Mini Koza Mah. Hoşdere Bahçeşehir Yolu Cad. No:22/1

Bakırköy Migros Florya E5 MM Şenlikköy Mah. E5 Karayolu Florya Kavşağı No:50

Bakırköy THY Genel Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Yolu No:3/1

Bahçelievler A101 Konak Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. No:15

Sultangazi BİM SGK Uğur Mumcu Mah. 2347. Sokak No:56-58

Güngören Güngören Belediyesi Spor Kompleksi Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17

Güngören CarrefourSA Merter Tozkoparan Tozkoparan Mah. Gam Sok. No:19/1

Pendik ISG İç Hatlar 400’lü Kapılar Sanayi Mah. Terminal

Pendik ISG İç Hatlar Giden Yolcu Sanayi Mah. Terminal

Pendik Revomat Pendik Korusu Yenişehir Mah. Selçuklu Cad. No:7/45

Kadıköy Kalamış Fenerbahçe Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. No:17/2

Kadıköy CarrefourSA Acıbadem Hiper Acıbadem Mah. Fatih Sokak No:1/1

Kadıköy Türkiye Çevre Ajansı İstanbul Ofisi Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. No:19

Kadıköy BİM Selamiçeşme Göztepe Mah. Bağdat Cad. No:167/A

Sarıyer CarrefourSA İstinye Hiper İstinye Mah. Çayır Cad. No:1/1

Sarıyer Migros Bahçeköy Çayırbaşı MM PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No:33

Sarıyer BİM Kozdere PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No:55/1

Sarıyer A101 Nuripaşa Yeniköy Mah. Nuri Paşa Cad. No:160

Beyoğlu Revomat Tersane Keçeci Piri Mah. Okmeydanı Cad. No:11/1

Beyoğlu BİM Dörtyol Kaptanpaşa Mah. Baruthane Cad. No:57/B-C

Tuzla BİM Taşkan Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad. No:164

Tuzla Akademi Çevre Tuzla Doğrulama Tesisi Orta Mah. Demokrasi Cad. No:92/1

Ümraniye CarrefourSA Canan Residence Mini Yukarı Dudullu Mah. Turcan Cad. No:53/1

Ümraniye Revomat Ümraniye Yamanevler Mah. Sanayi Cad. No:56/1

Ümraniye BİM Birlik Cemil Meriç Mah. İstiklal Cad. No:18A

Ümraniye Migros Çekmeköy Eltes MMM Madenler Mah. Şehit Ünal Kalafat Cad. No:32/23-44

Maltepe A101 Grand House Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. No:41/67

Şişli Migros Bomonti M Merkez Mah. Sıra Cevizler Cad. No:84/A

Şişli Revomat Şişli Belediye Binası Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8

Şişli CarrefourSA Mecidiyeköy Süper Mecidiyeköy Mah. Ortaklar Cad. No:17

Beykoz BİM Üniversite Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:59

Çatalca A101 Hamamönü Ferhatpaşa Mah. Alipaşa Sok. No:1

Çatalca Migros Çatalca Cadde Ferhatpaşa Mah. Çatalca Yolu Cad. No:13/A

Çatalca BİM Mehmet Akif Ferhatpaşa Mah. Hasan Büyük Sok. No:3/A

Büyükçekmece BİM Çiçek Hürriyet Mah. Mimar Cad. No:34/1

Büyükçekmece Migros Bella Vista Mimarsinan Mah. İnönü 2 Cad. Çavuşkuşu Sok.


İSTANBUL DOA MAKİNLERİ NEREDE VAR? DOA İADE NOKTALARIBeşiktaş CarrefourSA Beşiktaş Gurme Akat Mah. Uğur Mumcu Cad. No:1/1Beşiktaş CarrefourSA Ortaköy Gurme Ortaköy Mah. Leylek Yuvası Sok. No:6Beşiktaş Migros Nispetiye MMM Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sok. No:1Kağıthane BİM Turan Sultan Selim Mah. Hümeyra Sok. No:7/1Kartal Anpa Gross Kartal Orta Mah. Yalnız Selvi Cad. No:6Kartal A101 Yalı Yakacık Yeni Mah. Yalı Sokak No:8/AKartal BİM Hediye Yakacık Çarşı Mah. Gülsultan Sokak No:21A/1Esenyurt Migros Empire Esenyurt MM Gökevler Mah. 2309 Sok. No:4/DEsenyurt CarrefourSA Papatya Residence Mini Cumhuriyet Mah. 1993. Sokak No:35/1Esenyurt CarrefourSA İnnovia 2 Mini Yeşilkent Mah. 1953. Sk. No:5/1Esenyurt BİM Sar Talatpaşa Mah. 1046. Sok. No:2/AEsenyurt CarrefourSA Esenyurt Self Süper Zafer Mah. 185. Sokak No:7/9Esenyurt CarrefourSA Bahçeşehir Dumankaya Modern Mini Koza Mah. Hoşdere Bahçeşehir Yolu Cad. No:22/1Bakırköy Migros Florya E5 MM Şenlikköy Mah. E5 Karayolu Florya Kavşağı No:50Bakırköy THY Genel Müdürlüğü Yeşilköy Mah. Atatürk Havalimanı Yolu No:3/1Bahçelievler A101 Konak Kocasinan Merkez Mah. Ordu Cad. No:15Sultangazi BİM SGK Uğur Mumcu Mah. 2347. Sokak No:56-58Güngören Güngören Belediyesi Spor Kompleksi Merkez Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:17Güngören CarrefourSA Merter Tozkoparan Tozkoparan Mah. Gam Sok. No:19/1Pendik ISG İç Hatlar 400’lü Kapılar Sanayi Mah. TerminalPendik ISG İç Hatlar Giden Yolcu Sanayi Mah. TerminalPendik Revomat Pendik Korusu Yenişehir Mah. Selçuklu Cad. No:7/45Kadıköy Kalamış Fenerbahçe Fenerbahçe Mah. Münir Nurettin Selçuk Cad. No:17/2Kadıköy CarrefourSA Acıbadem Hiper Acıbadem Mah. Fatih Sokak No:1/1Kadıköy Türkiye Çevre Ajansı İstanbul Ofisi Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. No:19Kadıköy BİM Selamiçeşme Göztepe Mah. Bağdat Cad. No:167/ASarıyer CarrefourSA İstinye Hiper İstinye Mah. Çayır Cad. No:1/1Sarıyer Migros Bahçeköy Çayırbaşı MM PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No:33Sarıyer BİM Kozdere PTT Evleri Mah. Bahçeköy Cad. No:55/1Sarıyer A101 Nuripaşa Yeniköy Mah. Nuri Paşa Cad. No:160Beyoğlu Revomat Tersane Keçeci Piri Mah. Okmeydanı Cad. No:11/1Beyoğlu BİM Dörtyol Kaptanpaşa Mah. Baruthane Cad. No:57/B-CTuzla BİM Taşkan Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad. No:164Tuzla Akademi Çevre Tuzla Doğrulama Tesisi Orta Mah. Demokrasi Cad. No:92/1Ümraniye CarrefourSA Canan Residence Mini Yukarı Dudullu Mah. Turcan Cad. No:53/1Ümraniye Revomat Ümraniye Yamanevler Mah. Sanayi Cad. No:56/1Ümraniye BİM Birlik Cemil Meriç Mah. İstiklal Cad. No:18AÜmraniye Migros Çekmeköy Eltes MMM Madenler Mah. Şehit Ünal Kalafat Cad. No:32/23-44Maltepe A101 Grand House Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. No:41/67Şişli Migros Bomonti M Merkez Mah. Sıra Cevizler Cad. No:84/AŞişli Revomat Şişli Belediye Binası Merkez Mah. Darülaceze Cad. No:8Şişli CarrefourSA Mecidiyeköy Süper Mecidiyeköy Mah. Ortaklar Cad. No:17Beykoz BİM Üniversite Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. No:59Çatalca A101 Hamamönü Ferhatpaşa Mah. Alipaşa Sok. No:1Çatalca Migros Çatalca Cadde Ferhatpaşa Mah. Çatalca Yolu Cad. No:13/AÇatalca BİM Mehmet Akif Ferhatpaşa Mah. Hasan Büyük Sok. No:3/ABüyükçekmece BİM Çiçek Hürriyet Mah. Mimar Cad. No:34/1Büyükçekmece Migros Bella Vista Mimarsinan Mah. İnönü 2 Cad. Çavuşkuşu Sok.

Beylikdüzü A101 Meydan Adnan Kahveci Mah. Yakan Sokak No:10/20

Beylikdüzü CarrefourSA Semerkand Süper Barış Mah. Peyami Safa Sok. No:1/9

Beylikdüzü Migros Azur Beylikdüzü MM Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kemal Cad. No:68/A

Beylikdüzü BİM Park Caddesi Gürpınar Mah. Durusu Cad. No:7

Ataşehir A101 Kent Çarşı Barbaros Mah. Ardıç Sokak No:5U/9

Ataşehir CarrefourSA Batı Ataşehir Gurme Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:1/2

Ataşehir CarrefourSA Palladium Gurme Barbaros Mah. Palladium AVM Halk Cad. No:6/1

Üsküdar A101 Elvankent Bulgurlu Mah. İzzettinbey Sokak No:14/A

Üsküdar İstanbul Kısıklı Gross Kısıklı Mah. Kısıklı Cad. No:105/2

Eyüpsultan CarrefourSA 5. Levent Kiptaş Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:4/1

Silivri BİM Atabek Konutları Yeni Mah. 1 Kasım Cad. No:171

Silivri Migros Silivri Yaşam Evleri Cumhuriyet Mah. Katkı Sok. No:2

Silivri A101 Çarşı Alibey Mah. Aziz Sok. No:1/A

Arnavutköy A101 Kiptaş Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:1550A

Arnavutköy Migros Bolluca Arnavutköy MM Bolluca Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:1/A

Gaziosmanpaşa CarrefourSA Küçükköy Süper Fevzi Çakmak Mah. Barbaros Cad. No:7

Sancaktepe Revomat Sancaktepe Fatih Mah. Büyükbakkalköy Cad. No:16

Beylikdüzü A101 Meydan Adnan Kahveci Mah. Yakan Sokak No:10/20Beylikdüzü CarrefourSA Semerkand Süper Barış Mah. Peyami Safa Sok. No:1/9Beylikdüzü Migros Azur Beylikdüzü MM Beylikdüzü OSB Mah. Mustafa Kemal Cad. No:68/ABeylikdüzü BİM Park Caddesi Gürpınar Mah. Durusu Cad. No:7Ataşehir A101 Kent Çarşı Barbaros Mah. Ardıç Sokak No:5U/9Ataşehir CarrefourSA Batı Ataşehir Gurme Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:1/2Ataşehir CarrefourSA Palladium Gurme Barbaros Mah. Palladium AVM Halk Cad. No:6/1Üsküdar A101 Elvankent Bulgurlu Mah. İzzettinbey Sokak No:14/AÜsküdar İstanbul Kısıklı Gross Kısıklı Mah. Kısıklı Cad. No:105/2Eyüpsultan CarrefourSA 5. Levent Kiptaş Güzeltepe Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:4/1Silivri BİM Atabek Konutları Yeni Mah. 1 Kasım Cad. No:171Silivri Migros Silivri Yaşam Evleri Cumhuriyet Mah. Katkı Sok. No:2Silivri A101 Çarşı Alibey Mah. Aziz Sok. No:1/AArnavutköy A101 Kiptaş Mustafa Kemal Paşa Mah. Eski Edirne Asfaltı Cad. No:1550AArnavutköy Migros Bolluca Arnavutköy MM Bolluca Mah. Ulubatlı Hasan Cad. No:1/AGaziosmanpaşa CarrefourSA Küçükköy Süper Fevzi Çakmak Mah. Barbaros Cad. No:7Sancaktepe Revomat Sancaktepe Fatih Mah. Büyükbakkalköy Cad. No:16

ANKARA DOA İADE NOKTALARI

Ayaş A101 Ayaş Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydanı No:9

Yenimahalle A101 Karanfil Kardelen Mah. 2093 Sokak No:31

Yenimahalle BİM Uğurlu Cami Kardelen Mah. 2048. Sokak No:5 A

Yenimahalle Ankara Hurdacılar Toki Yakacık Mah. Oyuklu Mevki Küme Evler No:239/30

Sincan BİM İsmail Özsoy Malazgirt Mah. Karayolu Cad. No:20

Yenimahalle Migros Gala Sokağı MM Ergazi Mah. Cengiz Aytmatov Cad. No:19/A

Etimesgut CarrefourSA Oyak Göksupark Süper Göksu Mah. 5350. Cad. No:4/16

Kahramankazan BİM Saray Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:391B

Etimesgut A101 Yeni Tunahan Tunahan Mah. 254. Cad. No:8/8

Sincan A101 Gülistan Ulubatlı Hasan Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:65

Kahramankazan Ecoloop Ankara SDH Orhaniye Mah. 2051. Cad. No:23

Pursaklar A101 Cengiz Topel Merkez Mah. Şehit Salim Akgül Cad. No:37A

Keçiören BİM Okul Cad. Karşıyaka Mah. Okul Cad. No:42

Keçiören A101 Gülbaba Uyanış Mah. Gülbaba Cad. No:97/3

Altındağ Migros Güneşevler MM Güneşevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:38

Keçiören Migros Kavacık MM Kalaba Mah. Fatih Cad. No:20/B

Pursaklar BİM Halil Mutlu Mimar Sinan Mah. Beylerbeyi Cad. No:43

Pursaklar Migros Mimar Sinan MM Mimar Sinan Mah. Özler Sokak No:1

Altındağ BİM Hayme Hatun Karapürçek Mah. 397. Cad. No:64

Gölbaşı BİM Bulvar Karşıyaka Mah. Haymana Bulvarı No:178

Gölbaşı A101 Üniversite Bahçelievler Mah. 323. Sokak

Çankaya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:161

Yenimahalle Arcam Yenimahalle Çevre Atık Yakacık Mah. Yakacık Bulvarı No:21

Mamak Migros Natoyolu MM Ege Mah. Natoyolu Cad. No:158

Çankaya Danıştay Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149

Çankaya T.C. Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151

Çankaya Çevre Tırı Mustafa Kemal Mah.

Çankaya TOBB Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:252

Etimesgut Migros Bağlıca Bulvarı MM Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:24

Çankaya CarrefourSA Çayyolu Gurme Koru Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:4/23

Etimesgut BİM Arena Ayyıldız Mah. 1630. Cad. No:13

Altındağ Sıfır Atık Müzesi, Millet Bahçesi Zübeyde Hanım Mah. Hipodrom Cad. No:6

Yenimahalle Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42

Yenimahalle Hâkimler ve Savcılar Kurulu Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:36

Yenimahalle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Emniyet Mah. MEB Yerleşkesi

Çankaya BİM Veli Necdet Arığ Emek Mah. Veli Necdet Arığ Cad. No:9

Çankaya Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mah. Kampüs Yolu No:35

Çankaya Çevre Bakanlığı-1 Mustafa Kemal Mah.

Çankaya Bakanlık Kantini-2 Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:52

Çankaya Bakanlık Kantini Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:52

Çankaya T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3

Mamak BİM Cadde Kutlu Mah. Mutlu Cad. No:14

Altındağ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1 Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13

Altındağ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13

Çankaya A101 Çiğdem Çiğdem Mah. 1564. Cad. No:10

Gölbaşı Migros İncek MMM Kızılcaşar Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:51

Çankaya Migros Ankara 100. Yıl MM İşçi Blokları Mah. 1516. Cad. No:58/A

Sincan Migros Yenikent M Mustafa Kemal Mah. İstiklal Cad. No:19/E

Elmadağ A101 Yenikent Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Menderes Bulvarı No:110

Elmadağ BİM Yenikent Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Menderes Bulvarı No:97

Kahramankazan Revomat Ankara Orhaniye Mah. 2051. Cad. No:23

Çubuk BİM Dost Cumhuriyet Mah. Stad Cad. No:47

Çubuk Migros Çubuk M Atatürk Mah. Leylak Sokak No:2

Akyurt BİM Kavaklıdere Yıldırım Mah. Kavaklıdere Cad. No:110

Akyurt A101 Cankurtaran Yıldırım Mah. Nurettin Cankurtaran Cad. No:77B

Çankaya T.C. Ticaret Bakanlığı Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63

Çankaya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı İsmail Karakaya Cad. No:154/A

Çankaya Şok Marketler Çankaya Kültür Mustafa Kemal Mah. 2127. Sokak No:18/A

Mamak A101 Akadia Cengizhan Mah. 816. Cad. No:1/3

Çankaya T.C. Anayasa Mahkemesi Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4

Çankaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Devlet Mah. TBMM, Atatürk Bulvarı No:1

Çankaya Avrupa Birliği Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:5

Çankaya T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu No:45, Balgat

Çankaya T.C. Milli Savunma Bakanlığı 1 Devlet Mah. Vekaletler Cad. No:3

Çankaya T.C. Milli Savunma Bakanlığı 2 Devlet Mah. Vekaletler Cad. No:3

Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Beştepe Mah. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi No:1

Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu Beştepe Mah. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Çankaya T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Emek Mah. Hakkı Turayliç Cad. No:5

Çankaya T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2

Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Tesisler Yenimahalle

Yenimahalle Türkiye Çevre Ajansı Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:64/1.

ANKARA DOA İADE NOKTALARIAyaş A101 Ayaş Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydanı No:9Yenimahalle A101 Karanfil Kardelen Mah. 2093 Sokak No:31Yenimahalle BİM Uğurlu Cami Kardelen Mah. 2048. Sokak No:5 AYenimahalle Ankara Hurdacılar Toki Yakacık Mah. Oyuklu Mevki Küme Evler No:239/30Sincan BİM İsmail Özsoy Malazgirt Mah. Karayolu Cad. No:20Yenimahalle Migros Gala Sokağı MM Ergazi Mah. Cengiz Aytmatov Cad. No:19/AEtimesgut CarrefourSA Oyak Göksupark Süper Göksu Mah. 5350. Cad. No:4/16Kahramankazan BİM Saray Saray Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:391BEtimesgut A101 Yeni Tunahan Tunahan Mah. 254. Cad. No:8/8Sincan A101 Gülistan Ulubatlı Hasan Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:65Kahramankazan Ecoloop Ankara SDH Orhaniye Mah. 2051. Cad. No:23Pursaklar A101 Cengiz Topel Merkez Mah. Şehit Salim Akgül Cad. No:37AKeçiören BİM Okul Cad. Karşıyaka Mah. Okul Cad. No:42Keçiören A101 Gülbaba Uyanış Mah. Gülbaba Cad. No:97/3Altındağ Migros Güneşevler MM Güneşevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:38Keçiören Migros Kavacık MM Kalaba Mah. Fatih Cad. No:20/BPursaklar BİM Halil Mutlu Mimar Sinan Mah. Beylerbeyi Cad. No:43Pursaklar Migros Mimar Sinan MM Mimar Sinan Mah. Özler Sokak No:1Altındağ BİM Hayme Hatun Karapürçek Mah. 397. Cad. No:64Gölbaşı BİM Bulvar Karşıyaka Mah. Haymana Bulvarı No:178Gölbaşı A101 Üniversite Bahçelievler Mah. 323. SokakÇankaya T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:161Yenimahalle Arcam Yenimahalle Çevre Atık Yakacık Mah. Yakacık Bulvarı No:21Mamak Migros Natoyolu MM Ege Mah. Natoyolu Cad. No:158Çankaya Danıştay Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:149Çankaya T.C. Ticaret Bakanlığı Eskişehir Yolu Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151Çankaya Çevre Tırı Mustafa Kemal Mah.Çankaya TOBB Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:252Etimesgut Migros Bağlıca Bulvarı MM Bağlıca Mah. Bağlıca Bulvarı No:24Çankaya CarrefourSA Çayyolu Gurme Koru Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No:4/23Etimesgut BİM Arena Ayyıldız Mah. 1630. Cad. No:13Altındağ Sıfır Atık Müzesi, Millet Bahçesi Zübeyde Hanım Mah. Hipodrom Cad. No:6Yenimahalle Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:42Yenimahalle Hâkimler ve Savcılar Kurulu Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı No:36Yenimahalle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Emniyet Mah. MEB YerleşkesiÇankaya BİM Veli Necdet Arığ Emek Mah. Veli Necdet Arığ Cad. No:9Çankaya Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Üniversiteler Mah. Kampüs Yolu No:35Çankaya Çevre Bakanlığı-1 Mustafa Kemal Mah.Çankaya Bakanlık Kantini-2 Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:52Çankaya Bakanlık Kantini Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:52Çankaya T.C. Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Şehit Mehmet Bayraktar Cad. No:3Mamak BİM Cadde Kutlu Mah. Mutlu Cad. No:14Altındağ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1 Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13Altındağ T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13Çankaya A101 Çiğdem Çiğdem Mah. 1564. Cad. No:10Gölbaşı Migros İncek MMM Kızılcaşar Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:51Çankaya Migros Ankara 100. Yıl MM İşçi Blokları Mah. 1516. Cad. No:58/ASincan Migros Yenikent M Mustafa Kemal Mah. İstiklal Cad. No:19/EElmadağ A101 Yenikent Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Menderes Bulvarı No:110Elmadağ BİM Yenikent Hasanoğlan Bahçelievler Mah. Menderes Bulvarı No:97Kahramankazan Revomat Ankara Orhaniye Mah. 2051. Cad. No:23Çubuk BİM Dost Cumhuriyet Mah. Stad Cad. No:47Çubuk Migros Çubuk M Atatürk Mah. Leylak Sokak No:2Akyurt BİM Kavaklıdere Yıldırım Mah. Kavaklıdere Cad. No:110Akyurt A101 Cankurtaran Yıldırım Mah. Nurettin Cankurtaran Cad. No:77BÇankaya T.C. Ticaret Bakanlığı Söğütözü Mah. 2176. Sokak No:63Çankaya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı İsmail Karakaya Cad. No:154/AÇankaya Şok Marketler Çankaya Kültür Mustafa Kemal Mah. 2127. Sokak No:18/AMamak A101 Akadia Cengizhan Mah. 816. Cad. No:1/3Çankaya T.C. Anayasa Mahkemesi Ahlatlıbel Mah. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4Çankaya Türkiye Büyük Millet Meclisi Devlet Mah. TBMM, Atatürk Bulvarı No:1Çankaya Avrupa Birliği Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. 2082. Cad. No:5Çankaya T.C. Sayıştay Başkanlığı İnönü Bulvarı, Eskişehir Yolu No:45, BalgatÇankaya T.C. Milli Savunma Bakanlığı 1 Devlet Mah. Vekaletler Cad. No:3Çankaya T.C. Milli Savunma Bakanlığı 2 Devlet Mah. Vekaletler Cad. No:3Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Beştepe Mah. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi No:1Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu Beştepe Mah. Cumhurbaşkanlığı KülliyesiÇankaya T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Emek Mah. Hakkı Turayliç Cad. No:5Çankaya T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2Yenimahalle Cumhurbaşkanlığı Sosyal Tesisler YenimahalleYenimahalle Türkiye Çevre Ajansı Çamlıca Mah. Anadolu Bulvarı No:64/1.

İZMİR DOA İADE NOKTALARI

Bornova Ege Üniversitesi Erzene Mah. Ege Üniversitesi Kampüsü No:1/A

Karabağlar A101 Dörtyol Yunus Emre Mah. 4012 Sok. No:59-61/A

Karabağlar BİM Kibar Mahallesi Kibar Mah. 3788. Sokak No:2/6

Buca İzmir Ahmet Yesevi Market Atatürk Mah. 220. Sokak No:69/A

Balçova İzmir Balçova Fevzi Çakmak Market Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:9/A

Buca Buca Yıldız Market Yıldız Mah. Ahmet Piriştina Bulvarı No:27/A

Buca Dokuz Eylül Üniversitesi Adatepe Mah. Tınaztepe Yerleşkesi No:1/A

Çiğli BİM Mimar Sinan Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:15/1

Narlıdere İzmir Narlıdere Market Çamtepe Mah. Güngören Cad. No:7/A

Bornova Atkasan Atık Değerlendirme Gürpınar Mah. 7004/13 Sokak No:4

Karşıyaka CarrefourSA Örnekköy Süper Zübeyde Hanım Mah. 7532. Sokak No:122/B

Karşıyaka BİM Örnekköy Örnekköy Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:36/1

Karşıyaka İzmir Karşıyaka Serinkuyu Market İmbatlı Mah. 6070. Sokak No:22/E

Çiğli Migros Egekent MM İzkent Mah. 8831 Sokak No:2/A

Çiğli A101 Yeni Mahalle Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. No:43

Gaziemir İzmir Gaziemir Market Gazi Mah. Önder Cad. No:67/B

Menemen İzmir Menemen Koyundere Market Ulus Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:7/A

Gaziemir CarrefourSA Gaziemir Emlak Konutları Gazikent Mah. Akçay Cad. No:330/A

Bornova Revomat İzmir Kavaklıdere Mah. Ankara Cad. No:276

Menderes BİM Cumaovası Görece Cumhuriyet Mah. Muhtar Nihat Sertel Cad. No:18A

Bornova İzmir Bornova Turgut Reis Market İnönü Mah. Turgut Reis Cad. No:103/A

Konak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No:9/1

Konak BİM Agora Pazaryeri Mah. 948 Sokak No:25/1

Bayraklı İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/2

Torbalı Migros Torbalı MM Torbalı Mah. 5012 Sokak No:2/4A

Urla BİM Cumhuriyet Hacı İsa Mah. Cumhuriyet Cad. No:135/1

Urla Migros Besim Uyal Cad. MM Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:8/3/B

Urla A101 Sanayi Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:60/1

Menderes A101 Görece Ata Mah. Yazar Namık Kemal Cad. No:7

Torbalı A101 Cemali Tuncer Alpkent Mah. Cemali Tuncer Bulvarı No:3/A-B

Kemalpaşa İzmir Kemalpaşa Kirazlı Caddesi Market Sekiz Eylül Mah. Kirazlı Cad. No:70/A

Güzelbahçe BİM Yelki Yelki Mah. 2251. Sokak No:17A

Torbalı ÇATOM Torbalı İzmir Şubesi İnönü Mah. 139. Sokak No:46/1

Aliağa CarrefourSA Aliağa Hürriyet Süper Yeni Mah. Hürriyet Cad. No:50/1

Foça CarrefourSA Foça Atatürk Mahallesi Süper Mustafa Kemal Atatürk Mah. Nazım Hikmet Cad. No:8/A-B

Aliağa İzmir Aliağa Beyazıt Market Atatürk Mah. Beyazıt Cad. No:25/A

Torbalı BİM Yemişlik Yemişlik Mah. Aydın Cad. No:271/1

Foça Migros Mjet Yenifoça İzmir Caddesi Fevzi Çakmak Mah. Akar Sokak No:3

Menemen Bakırçay Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No:1/A

Tire BİM Selçuk Yolu Turan Mah. Çağla Sokak No:10/1

Güzelbahçe A101 Balık Hali Yalı Mah. Mithatpaşa Cad. No:465

Güzelbahçe Migros Güzelbahçe MM Yalı Mah. 264 Sokak No:1

Seferihisar A101 Turabiye Turabiye Mah. 31/1 Sokak No:34-38/A

Seferihisar BİM Camikebir Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:21A

İZMİR DOA İADE NOKTALARIBornova Ege Üniversitesi Erzene Mah. Ege Üniversitesi Kampüsü No:1/AKarabağlar A101 Dörtyol Yunus Emre Mah. 4012 Sok. No:59-61/AKarabağlar BİM Kibar Mahallesi Kibar Mah. 3788. Sokak No:2/6Buca İzmir Ahmet Yesevi Market Atatürk Mah. 220. Sokak No:69/ABalçova İzmir Balçova Fevzi Çakmak Market Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:9/ABuca Buca Yıldız Market Yıldız Mah. Ahmet Piriştina Bulvarı No:27/ABuca Dokuz Eylül Üniversitesi Adatepe Mah. Tınaztepe Yerleşkesi No:1/AÇiğli BİM Mimar Sinan Cumhuriyet Mah. Mimar Sinan Cad. No:15/1Narlıdere İzmir Narlıdere Market Çamtepe Mah. Güngören Cad. No:7/ABornova Atkasan Atık Değerlendirme Gürpınar Mah. 7004/13 Sokak No:4Karşıyaka CarrefourSA Örnekköy Süper Zübeyde Hanım Mah. 7532. Sokak No:122/BKarşıyaka BİM Örnekköy Örnekköy Mah. Nazım Hikmet Bulvarı No:36/1Karşıyaka İzmir Karşıyaka Serinkuyu Market İmbatlı Mah. 6070. Sokak No:22/EÇiğli Migros Egekent MM İzkent Mah. 8831 Sokak No:2/AÇiğli A101 Yeni Mahalle Ataşehir Mah. Eski Havaalanı Cad. No:43Gaziemir İzmir Gaziemir Market Gazi Mah. Önder Cad. No:67/BMenemen İzmir Menemen Koyundere Market Ulus Mah. Mustafa Kemal Atatürk Cad. No:7/AGaziemir CarrefourSA Gaziemir Emlak Konutları Gazikent Mah. Akçay Cad. No:330/ABornova Revomat İzmir Kavaklıdere Mah. Ankara Cad. No:276Menderes BİM Cumaovası Görece Cumhuriyet Mah. Muhtar Nihat Sertel Cad. No:18ABornova İzmir Bornova Turgut Reis Market İnönü Mah. Turgut Reis Cad. No:103/AKonak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Mimar Sinan Mah. 9 Eylül Meydanı No:9/1Konak BİM Agora Pazaryeri Mah. 948 Sokak No:25/1Bayraklı İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Adalet Mah. Anadolu Cad. No:41/2Torbalı Migros Torbalı MM Torbalı Mah. 5012 Sokak No:2/4AUrla BİM Cumhuriyet Hacı İsa Mah. Cumhuriyet Cad. No:135/1Urla Migros Besim Uyal Cad. MM Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:8/3/BUrla A101 Sanayi Altıntaş Mah. Ahmet Besim Uyal Cad. No:60/1Menderes A101 Görece Ata Mah. Yazar Namık Kemal Cad. No:7Torbalı A101 Cemali Tuncer Alpkent Mah. Cemali Tuncer Bulvarı No:3/A-BKemalpaşa İzmir Kemalpaşa Kirazlı Caddesi Market Sekiz Eylül Mah. Kirazlı Cad. No:70/AGüzelbahçe BİM Yelki Yelki Mah. 2251. Sokak No:17ATorbalı ÇATOM Torbalı İzmir Şubesi İnönü Mah. 139. Sokak No:46/1Aliağa CarrefourSA Aliağa Hürriyet Süper Yeni Mah. Hürriyet Cad. No:50/1Foça CarrefourSA Foça Atatürk Mahallesi Süper Mustafa Kemal Atatürk Mah. Nazım Hikmet Cad. No:8/A-BAliağa İzmir Aliağa Beyazıt Market Atatürk Mah. Beyazıt Cad. No:25/ATorbalı BİM Yemişlik Yemişlik Mah. Aydın Cad. No:271/1Foça Migros Mjet Yenifoça İzmir Caddesi Fevzi Çakmak Mah. Akar Sokak No:3Menemen Bakırçay Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No:1/ATire BİM Selçuk Yolu Turan Mah. Çağla Sokak No:10/1Güzelbahçe A101 Balık Hali Yalı Mah. Mithatpaşa Cad. No:465Güzelbahçe Migros Güzelbahçe MM Yalı Mah. 264 Sokak No:1Seferihisar A101 Turabiye Turabiye Mah. 31/1 Sokak No:34-38/ASeferihisar BİM Camikebir Camikebir Mah. 52/1 Sokak No:21A

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTASI NASIL BULUNUR?

En yakın depozito iade noktası iki farklı yöntemle öğrenebiliyor.

-DOA mobil uygulamasındaki harita ekranı üzerinden,

-DOA'nın resmi internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sorgulama hizmetiyle il, ilçe ve mahalle seçerek öğrenilebiliyor.

DOA geri dönüşüm noktalarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.


DOA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DOA GERİ DÖNÜŞÜM NOKTASI NASIL BULUNUR?En yakın depozito iade noktası iki farklı yöntemle öğrenebiliyor.-DOA mobil uygulamasındaki harita ekranı üzerinden,-DOA'nın resmi internet sitesindeki "Nereye İade Ederim?" sorgulama hizmetiyle il, ilçe ve mahalle seçerek öğrenilebiliyor.DOA geri dönüşüm noktalarını sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.DOA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

DOA nasıl çalışır? DOA uygulaması nasıl kullanılır?

Depozitosu olan ambalajları DOA İade Noktası üzerinden iade edebilirsiniz. Böylece çevre kirliliğini önlemek için muazzam bir başlangıç yapabilirsiniz. Peki DOA Nasıl Çalışır? İade bedeli, uygulamadaki DOA Dijital Cüzdan'a anında yansır. Biriken iade bedellerini istediğiniz gibi harcayabilirsiniz.

Üzerinde DOA işareti varsa ambalajınız iade edilebilir demektir. Depozitolu cam, pet ve alüminyum ambalajlarınızı DOA İade Noktaları'na getirebilirsiniz.

Depozitolu ambalajları, DOA uygulamasından ulaşabileceğiniz en yakın iade noktasına getirebilirsiniz. DOA İade Makinesi ekranındaki karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutun, DOA İade Merkezi’nde ise görevlinin cihazındaki karekodu kameranıza okutarak depozitolu ürününüzün geri dönüşüm yolculuğunu başlatabilirsiniz.

DOA İade Makinesi’nin ekranında oluşan karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak veya görevlinin karekodunu kameranızla okutup ambalajınızı teslim ettiğinizde iade bedelinizi anında dijital cüzdanınızda görebilirsiniz.

İade bedellerinizi banka hesabınıza aktarabilir, EFT ve Havale işlemleri gerçekleştirebilir, ATM’den çekebilir veya sanal kartınızla internette harcayabilirsiniz. Ayrıca karekod ödeme destekli pos cihazı bulunan her yerde ödemelerinizi DOA uygulaması ile yapabilirsiniz.

DOA nasıl çalışır? DOA uygulaması nasıl kullanılır?Depozitosu olan ambalajları DOA İade Noktası üzerinden iade edebilirsiniz. Böylece çevre kirliliğini önlemek için muazzam bir başlangıç yapabilirsiniz. Peki DOA Nasıl Çalışır? İade bedeli, uygulamadaki DOA Dijital Cüzdan'a anında yansır. Biriken iade bedellerini istediğiniz gibi harcayabilirsiniz.Üzerinde DOA işareti varsa ambalajınız iade edilebilir demektir. Depozitolu cam, pet ve alüminyum ambalajlarınızı DOA İade Noktaları'na getirebilirsiniz.Depozitolu ambalajları, DOA uygulamasından ulaşabileceğiniz en yakın iade noktasına getirebilirsiniz. DOA İade Makinesi ekranındaki karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutun, DOA İade Merkezi’nde ise görevlinin cihazındaki karekodu kameranıza okutarak depozitolu ürününüzün geri dönüşüm yolculuğunu başlatabilirsiniz.DOA İade Makinesi’nin ekranında oluşan karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak veya görevlinin karekodunu kameranızla okutup ambalajınızı teslim ettiğinizde iade bedelinizi anında dijital cüzdanınızda görebilirsiniz.İade bedellerinizi banka hesabınıza aktarabilir, EFT ve Havale işlemleri gerçekleştirebilir, ATM’den çekebilir veya sanal kartınızla internette harcayabilirsiniz. Ayrıca karekod ödeme destekli pos cihazı bulunan her yerde ödemelerinizi DOA uygulaması ile yapabilirsiniz.

DOA İade Bedelimi Nasıl Alabilirim?

DOA uygulaması ile iade ettiğiniz depozitolu içecek ambalajlarınızın iade bedellerini DOA İade Noktaları üzerinden kolayca cüzdanınıza aktarabilirsiniz.

DOA İade Makinesi’nin ekranında oluşan karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak ambalajınızı makinedeki iade bölümüne attıktan sonra iade bedelinizi alabilirsiniz.

DOA İade Merkezleri’nde bulunan görevlinin cihazında yer alan karekodu, telefonunuzun kamerasına okutarak depozitosu olan ambalajınızı iade edebilirsiniz.

Size en yakın DOA İade Makinesi'ni DOA uygulaması üzerinden bulunduğunuz il, ilçe ve mahalleyi seçerek bulabilirsiniz.

DOA İade Makinesi ekranındaki «Başlamak için dokunun» alanına tıklayın. DOA uygulamasını açıp «İade et» butonuna tıklayın. Makinenin ekranında oluşan karekodu cep telefonunuzun kamerası ile okutun.

Karekodu okuttuktan sonra boş ve deforme olmamış DOA işaretli ambalajlarınızı makineye atın.

Ambalajlarınızı DOA İade Makinesi ile buluşturduğunuz anda depozito bedelinizi uygulama içerisindeki dijital cüzdanınızda görebilirsiniz.

DOA size yalnızca fırsatlar değil, kolaylık da sunuyor! doa.gov.tr üzerinden Online işlemler’e girerek cüzdanınızı kolaylıkla yönetebilir, iade bedellerinizi görebilir ve gönlünüzce kullanabilirsiniz!

DOA İade Bedelimi Nasıl Alabilirim?DOA uygulaması ile iade ettiğiniz depozitolu içecek ambalajlarınızın iade bedellerini DOA İade Noktaları üzerinden kolayca cüzdanınıza aktarabilirsiniz.DOA İade Makinesi’nin ekranında oluşan karekodu, cep telefonunuzun kamerasıyla okutarak ambalajınızı makinedeki iade bölümüne attıktan sonra iade bedelinizi alabilirsiniz.DOA İade Merkezleri’nde bulunan görevlinin cihazında yer alan karekodu, telefonunuzun kamerasına okutarak depozitosu olan ambalajınızı iade edebilirsiniz.Size en yakın DOA İade Makinesi'ni DOA uygulaması üzerinden bulunduğunuz il, ilçe ve mahalleyi seçerek bulabilirsiniz.DOA İade Makinesi ekranındaki «Başlamak için dokunun» alanına tıklayın. DOA uygulamasını açıp «İade et» butonuna tıklayın. Makinenin ekranında oluşan karekodu cep telefonunuzun kamerası ile okutun.Karekodu okuttuktan sonra boş ve deforme olmamış DOA işaretli ambalajlarınızı makineye atın.Ambalajlarınızı DOA İade Makinesi ile buluşturduğunuz anda depozito bedelinizi uygulama içerisindeki dijital cüzdanınızda görebilirsiniz.DOA size yalnızca fırsatlar değil, kolaylık da sunuyor! doa.gov.tr üzerinden Online işlemler’e girerek cüzdanınızı kolaylıkla yönetebilir, iade bedellerinizi görebilir ve gönlünüzce kullanabilirsiniz!
Başlıklar :DOA geri dönüşümDOA makineleriDOA iade noktaları
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