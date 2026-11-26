Başkan Donald Trump'ın doğuştan vatandaşlığı kısıtlamayı amaçlayan yeni kararnamelerinin uygulanmasını, ABD'de bir federal mahkeme durdurdu.
Washington'daki Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Christopher Cooper, Trump'ın 6 Ağustos'ta imzaladığı kararnamelere ilişkin ihtiyati tedbir kararı verdi.
Kararın gerekçesinde Yüksek Mahkeme’nin önceki kararını anımsatan Cooper, “Yüksek Mahkeme’nin de açıkça ortaya koyduğu üzere, Başkan, ABD sınırları içinde doğan ve ABD yasalarına tabi olan çocuklar için doğuştan vatandaşlık hakkına yeni istisnalar getiremez” ifadelerini kullandı.
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