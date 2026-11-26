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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat İşbilen, firari FETÖ'cü Adil Öksüz 'ün yeğeni ve eski finans danışmanı Selman Türk'ü İngiltere'de mahkemeye verdi. İşbilen, Türk'ü yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını usulsüz şekilde aktarmakla ve Prens Andrew'un hesabına 750 bin sterlin yatırılmasına aracılık etmekle suçladı.

FETÖ üyeleri İngiltere'de birbirine girdi.

Nebahat İşbilen'in Selman Türk'e dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtığı süreçte, milyonlarca sterlinlik para trafiği İngiliz kraliyet ailesine uzandı.

Mal varlığının şirketlere aktarıldığı iddia edildi

Mahkeme dosyasına yansıyan bilgilere göre 81 yaşındaki Nebahat İşbilen , Selman Türk'ün kendisine ait yaklaşık 38 milyon sterlinlik mal varlığını, sahibi olduğu veya kontrolündeki şirketlere usulsüz şekilde aktardığını iddia etti.

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İşbilen, 2019'da dönemin York Dükü Prens Andrew'un kişisel hesabına yatırılan 750 bin sterlinin, Andrew'un pasaport işlemlerine yardım etmesi karşılığında verilmesi gereken bir hediye olarak kendisine anlatıldığını savundu.

İşbilen'in avukatı Simon Colton, müvekkilinin söz konusu 750 bin sterlinlik ödemeye onay verdiğini ancak paranın gönderilme amacı konusunda Selman Türk tarafından yanıltıldığını belirtti.

Colton, Türk'ün müvekkilinin güvenini kasıtlı ve sistematik biçimde kötüye kullandığını, mal varlığını kendi kontrolündeki şirketlere aktardığını ileri sürdü.

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İşbilen'in avukatları ayrıca, Selman Türk'ün eski York Düşesi Sarah Ferguson'a 2019'da 60'ıncı doğum günü kutlaması için yapıldığı öne sürülen 15 bin sterlinlik ödemeyi organize ettiğini ve Prenses Beatrice için miktarı açıklanmayan bir düğün hediyesi ödemesi gerçekleştirdiğini mahkemeye bildirdi.

Türk suçlamaları reddetti

Hakkındaki suçlamaları reddeden Selman Türk, İşbilen'in kendi mali işlerini kontrol ettiğini ve para transferlerini bizzat yönlendirdiğini savundu.

Türk'ün avukatı Joshua Hitchens da İşbilen'in, dönemin York Dükü Prens Andrew ve eski eşi Sarah Ferguson ile bir araya gelerek Türkiye'de tutuklu bulunan eşi İlhan İşbilen'in durumunu görüştüğünü hatırlattı.

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Hitchens, İşbilen'in 750 bin sterlinlik ödemenin pasaport veya vize işlemleri karşılığında gizlice ödenen bir ücret olduğuna inanmış olamayacağını, bu görüşmeler dikkate alındığında ileri sürdü.

İşbilen önce Yunanistan'a, sonra Londra'ya yerleşti

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, ailesi Türkiye'de büyük bir sabun ve kozmetik şirketinin kurucuları arasında yer alan Nebahat İşbilen, eşi İlhan İşbilen'in 2015 yılında tutuklanmasının ardından mal varlığını yurt dışına çıkarmak amacıyla 2017'de Yunanistan'a, 2018'de ise Londra'ya yerleşti.

Öte yandan, dönemin York Dükü Prens Andrew'un hesabına yatırılan 750 bin sterlinin iade edildiği, Andrew'un ise aralık ayında davada tanık olarak ifade vermesinin beklendiği belirtildi.

Andrew'un dava kapsamında herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı vurgulandı.

İngiltere'de görülen davanın mart ayında tamamlanması, yazılı kararın ise daha sonraki bir tarihte açıklanması bekleniyor.

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