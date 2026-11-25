Fransa'da namazla alay eden ve Nazi selamı yapan bir memur, görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.
Çevrim içi yayın yapan Mediapart gazetesinin haberine göre, Chaumont kentindeki Gümrük Birliği'nde görev yapan memurlar, meslektaşlarının yıllardır sarf ettiği ırkçı söylemleri üstlerine bildirdi.
Yemek sırasında namazla alay edildi
Ocak 2022 tarihli görüntü kayıtlarına göre, Birlik'te düzenlenen yemekte Arap ve kurgusal karakter "Zorro" kıyafetleri giyen 3 memur, Müslümanları taklit ederek namazla alay etti.
Bu memurlardan Patrick T, secdeden doğrulduktan sonra Nazi selamı yaparak "Yaşasın Hitler" şeklinde bağırdı ve diğer meslektaşlarını da aynı hareketi yapmaya teşvik etti.
Üçüncü memur Jerome B. başındaki bir kumaşla yüzünü örterken, olay yerindeki memurlardan Jonathan B. de Nazi selamı yaparak güldü.
Fotoğraflar ortaya çıktı, soruşturma başlatıldı
Eylül 2024'te Gümrük Birliği'nin şefi olarak atanan Patrick T'nin Nazi selamı yaptığı ve gamalı haç resimli çoraplar giydiği fotoğraflar da ortaya çıktı.
Mart ve Aralık 2025'te, Birlik bünyesinde yıllardır yaşanan olaylara ilişkin 2 ayrı idari soruşturma başlatıldı.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından, biri tecilli olmak üzere toplam 2 yıl süreyle gümrük memurluğu görevinden geçici uzaklaştırılmasına karar verilen Patrick T, ocakta da Birlik şefliği görevinden alındı.
Memur, fiilen 1 yıl boyunca görevinden uzaklaştırıldı ve bu sürenin ardından göreve iade edilebilecek.
Öte yandan Jonathan B. ile Jerome B. hakkındaki disiplin süreci devam ediyor.
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