Türk’üm diyen imama linç!

Yunan kanalı OPEN TV’de yayımlanan bir gezi programının ‘Pomaklar kimdir’ isimli 11. bölümü, Batı Trakya’daki Türk kimliğini inkarı bir kez daha gözler önüne serdi. Şahin Köyü’ne çekime giden gezi ekibi, bölgedeki Türk halkını “Pomak” olarak etiketlemeye çalıştı. Köydeki Yeşil Camii’nin imamı Hamdi Bekir ise bu dayatmaya kamera önünde itiraz ederek kendilerinin Türk olduğunu söyledi. Bu sözlerin yayımlanmasıyla Yunan medyası ayağa kalktı; bazı Yunan haber portalları Bekir’i “provokasyon” ve “Türk propagandası” yapmakla, beyanını da Lozan Antlaşması’na aykırı davranmakla suçladı. Tepkiler yalnızca imamla sınırlı kalmadı; program ekibi sözleri yeterince sorgulamadan ekrana taşımakla, OPEN TV yönetimi ise “Türkiye propagandasına aracılık etmekle” hedef alındı.