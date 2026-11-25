AB Konseyinin 23 Kasım'da aldığı ve 24 Kasım'da AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, misyonun görev süresi 2 yıl uzatıldı.
Konsey, 2027-2028 dönemi için misyona 17 milyon 170 bin avro bütçe ayırdı.
Misyon kapsamında Mozambik ordusuna askeri planlama, komuta ve koordinasyon, lojistik, bakım, haberleşme ve istihbarat alanlarında eğitim ve danışmanlık verilecek.
Hızlı müdahale birliklerinin eğitimi ve operasyonlara hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmalar devam edecek.
Misyon Komutanı Tuğgeneral Sergio Estrela, görev süresinin uzatılmasının AB ile Mozambik arasındaki işbirliğine duyulan güveni gösterdiğini belirtti.
Estrela, uzatma kararının, bugüne kadar elde edilen sonuçların geliştirilmesine ve Mozambik ordusunun kendi imkanlarıyla daha etkili operasyonlar yürütebilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.
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