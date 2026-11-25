Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mali kurallara uymayan Bulgaristan ve Macaristan'a yönelik yaptırımların önünü açabilecek adımlar atılmasını önerirken, 13 üye ülkenin bütçe disiplini konusunda sorunlar yaşadığını belirledi.
Üye ülkelerin ekonomi, bütçe, istihdam ve sosyal politikalarını değerlendiren 2027 Avrupa Sömestri Sonbahar Paketi, AB Komisyonu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.
Avrupa ekonomisinin yaşanan şoklara karşı dayanıklılık gösterdiği, ancak küresel ekonomik ve teknolojik değişimlere uyum sağlamakta yeterince başarılı olamadığı pakette belirtildi.
Avro Bölgesi'nde 2027'de sıkılaştırıcı maliye politikası izlenmesi, enflasyonist baskıların sınırlanması amacıyla tavsiye edilirken, Orta Doğu'daki çatışmalar, artan enerji fiyatları ve finansman maliyetlerinin Avrupa ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğuna işaret edildi.
Üye ülkelerden, yatırımları ve inovasyonu teşvik etmeleri, yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmaları, AB tek pazarını güçlendirmeleri ve kamu harcamalarının etkinliğini artırmaları pakette istendi.
11 Ülkeye bütçe uyarısı
Pakette, Almanya, Çekya, Finlandiya ve Romanya'nın net kamu harcamalarının artış hızına ilişkin AB kurallarına uymama riski taşıdığı tespit edildi.
Hırvatistan, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Slovenya, İspanya ve Litvanya'nın ise söz konusu kurallara önemli ölçüde uymama riski taşıdığı kaydedildi.
Komisyonun, 11 ülkeden 2027 yılı maliye politikalarını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmek için gerekli tedbirleri almalarını istediği bildirildi.
Pakette, Bulgaristan ve Macaristan'ın aşırı bütçe açıklarını gidermek için yeterli adım atmadığı ifade edildi.
Komisyonun, bu ülkelere yönelik aşırı bütçe açık prosedürünün bir üst aşamaya taşınmasını tavsiye ettiği vurgulandı.
Bu ülkelere sağlanan AB fonlarının askıya alınmasına yönelik süreç, AB Konseyinin öneriyi onaylaması halinde başlatılacak.
Öte yandan, bütçe açıkları GSYH'lerinin yüzde 3'ünü aşmasına rağmen Almanya ve Litvanya'ya yönelik aşırı açık prosedürü başlatılmasına şimdilik gerek görülmedi.
Savunma harcamalarının yükseleceği öngörüldü
Üye ülkelerin savunma ve enerji güvenliği harcamalarını artırma ihtiyacının kamu maliyesi açısından zorluk oluşturduğu pakette kaydedildi.
Bütçe kurallarında geçici esnekliğin 19 AB ülkesine, savunma harcamalarını artırabilmeleri için sağlandığı pakette bildirildi.
AB genelinde 2021'de GSYH'nin yüzde 1,3'ü seviyesinde bulunan savunma harcamalarının bu yıl yüzde 1,9'a, 2027'de yüzde 2,1'e ve 2028'de yüzde 2,2'ye yükseleceği öngörüldü.
5 Ülkenin ekonomisi ayrıntılı incelenecek
Kamu borçlarının AB ülkelerinin büyük bölümünde arttığı, konut fiyatlarının hızla yükselmeye devam ettiği ve enerji maliyetlerinin rekabet gücünü olumsuz etkilediği pakette yer aldı.
Ekonomik dengesizliklere ilişkin riskler nedeniyle Bulgaristan, İtalya, Macaristan, Slovakya ve Romanya'nın ekonomilerinin ayrıntılı incelemeye tabi tutulacağı bildirildi.
İtalya'nın 2026 yılına ilişkin kesinleşmiş bütçe verilerinin beklentileri doğrulaması halinde ülkeye yönelik aşırı açık prosedürünün gelecek yıl sona erdirilebileceği de ifade edildi.
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