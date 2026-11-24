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İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5, Ukrayna'ya askeri malzeme sağlayan İngiliz şirketlerinin Rusya tarafından hedef alındığını bildirerek, şirketlerden çalışanlarını ve tesislerini olası saldırılara karşı korumak için güvenlik önlemlerini artırmalarını istedi.

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine malzeme sağlayan şirketlere yönelik ortak güvenlik uyarısını MI5 bünyesindeki Ulusal Koruyucu Güvenlik Kurumu (NPSA) ile Savunma Bakanlığının yayımladığı belirtildi.

İngiliz şirketleri ve tedarik zincirleri hedef alındı

Avrupa genelinde savunma sanayisi tesislerine yönelik sabotaj girişimlerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Rusya'nın İngiliz şirketlerini ve tedarik zincirlerini hedef aldığı kaydedildi.

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Açıklamada, Rusya'nın siber saldırı, sabotaj ve dezenformasyon gibi yöntemlerle Ukrayna'ya destek veren kuruluşların faaliyetlerini aksatmaya çalıştığı ifade edilerek şirketlere çalışanlarını, tesislerini ve kritik teknolojilerini korumak için acil önlem alma çağrısı yapıldı.

Basına kapalı güvenlik brifingleri

Açıklamaya göre, savunma ve kritik altyapı sektörlerindeki şirketlerin üst düzey yöneticileri için 24-25 Kasım'da İngiliz bakanların ve istihbarat yetkililerinin katılımıyla basına kapalı güvenlik brifingleri düzenlenecek.

Bu toplantılarda şirketlere dijital güvenlik risklerini azaltma, şüpheli keşif faaliyetlerini tespit etme ve kritik varlıklarını korumaya yönelik tavsiyelerde bulunulacağı aktarıldı.

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Jarvis ve Sandher-Jones'tan uyarı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Dan Jarvis, Avrupa genelindeki sabotaj girişimlerinin tehdidin ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Ukrayna'ya destek sağlayan kuruluşların özellikle hedef alınmasını Jarvis, "son derece utanç verici" olarak nitelendirdi.

Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Louise Sandher-Jones ise "Rusya ve diğer düşmanca aktörler, silahlı kuvvetlerimizi donatan ve destekleyen şirketler için giderek artan bir tehdit oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Sandher-Jones, şirketlerin çalışanlarını, teknolojilerini ve tedarik zincirlerini korumak için somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

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