Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Polonya hava sahasını kısa süreliğine ihlal etti.
Rusya'nın Ukrayna'nın batı kesimindeki hedeflere düzenlediği gece saldırısı sırasında Rusya'ya ait bir İHA'nın Polonya hava sahasına girdiği, Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada belirtildi.
Hava savunma sistemi harekete geçirildi
Tehdide karşı hava savunma sistemi unsurları harekete geçirildi; söz konusu İHA ise uçuş güzergahı boyunca askeri radar sistemleriyle kesintisiz takip edilerek durumu anlık olarak izlendi.
İHA'nın düşürülmesi için yetki verildi ancak hava aracının rotasını doğu yönüne çevirmesinin ardından, sivil halk açısından oluşturabileceği potansiyel tehlike ve düşürülmesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçlar dikkate alınarak silah kullanmaktan vazgeçildi.
Rus keşif İHA'sı Ukrayna'ya döndü
Yerel basındaki haberlere göre, Rus keşif İHA'sı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı sırasında Polonya'nın doğusundaki Lublin bölgesinde, Dorohusk yakınlarında hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra Ukrayna'ya döndü.
Polonya'nın Lublin bölgesinde hava saldırısı tehdidine karşı yayımlanan uyarı, tehdidin kısa süre sonra sona ermesinin ardından kaldırıldı.
Öte yandan Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.
NATO, bunun üzerine Polonya'ya bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.