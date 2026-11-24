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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli yaralandı.

Şifa Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeyindeki İHA'lı saldırıda 26 yaşındaki Filistinli Eymen Ziyad Saliha hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, İsrail İHA'sı Gazze kentinin kuzeybatısındaki Endülüs Kulesi çevresinde sivillerin bulunduğu noktayı en az bir füzeyle hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Öte yandan sağlık kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniye bölgesi ile Beyt Lahiya beldesinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını kaydetti.

Ateşkesten bu yana can kaybı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesten bu yana düzenlenen saldırılarda 1679 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 100 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 74 bin 746'ya, yaralı sayısı ise 176 bin 234'e ulaştı.

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