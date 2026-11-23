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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Dışişleri Bakanlığının eyalet temsilcileri ile yaptığı toplantıda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gerek 2025 yılındaki İsrail-İran 12 günlük çatışma sürecinin başında gerekse 28 Şubat'ta başlayan saldırılar sırasında İran için "koşulsuz teslimiyet" şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını hatırlatan Arakçi, bugün ise "düşmanın koşulsuz ve şartsız teslimiyetten koşulsuz ve şartsız müzakereye geçtiğini" ifade etti.

Arakçi ayrıca, Dışişleri Bakanlığının komşu ülkelerle sınırı bulunan eyaletlerdeki temsilcilerine çağrıda bulunarak, bulundukları bölgelerin ekonomik kapasitesini geliştirip komşu ülkelerle ticari ilişkileri artırmalarını istedi.

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