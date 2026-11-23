Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Kasım'da telefonda görüşerek ikili ilişkileri ve işbirliğini ele aldı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Son dönemde Tunus ile İran arasında yoğunlaşan diplomatik temaslar, Tahran'ın Kuzey Afrika'daki hedefleri ile Mağrib bölgesindeki nüfuz arayışını yeniden gündeme taşıdı.

Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Kasım'da yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirme imkanlarını, bölgesel gelişmelerle birlikte ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre iki bakan, bölgesel krizlerin sona erdirilmesi ile Arap ve İslam ülkelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakerelerin önemini vurguladı.

Reklam Reklam

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli adımlar son yıllarda atıldı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, İran'ın eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından taziye ziyareti için Tahran'a gitti.

Tunus aynı yıl İran vatandaşlarına vize muafiyeti getirdi. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise Eylül 2025'teki Tunus ziyareti sırasında iki ülke arasında doğrudan uçak seferlerinin başlatılacağını açıkladı.

Tunuslu siyasetçi ve uzmanlar, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın niteliğini ve İran'ın bölgesel hedeflerini değerlendirdi.

Buacile ilişkileri olağan diplomatik temas olarak gördü

Tunus'ta muhalefetin çatı oluşumu olan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin üyesi ve insan hakları aktivisti Said Buacile, İran'ın Tunus'la ilişkilerinin devletler arasındaki olağan diplomatik temaslar kapsamında ele alınması gerektiğini söyledi.

Reklam Reklam

İran'ın dünyanın herhangi bir ülkesiyle doğrudan ve yapıcı ilişkiler kurma hakkı bulunduğunu dile getiren Buacile, iki ülke arasındaki görüş alışverişinin de diplomatik ilişkilerin doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Gazze'deki saldırılara ve halkların haklarının ihlal edilmesine yönelik tepkilerin İran'a ilişkin kamuoyu algısını da etkileyebileceğini belirten Buacile, Tunus kamuoyunda ABD emperyalizmine karşı güçlü bir toplumsal duyarlılık bulunduğuna işaret etti.

Kehlavi, yakınlaşmayı eski eğilimle ilişkilendirdi

Eski Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Tarık el-Kehlavi ise 2011 devrimi öncesinde de bulunan bir dış politika eğiliminin yeniden canlanması olarak İran ile yakınlaşmanın değerlendirilebileceğini söyledi.

Reklam Reklam

Tunus'un son yıllarda dışa açılma yönünde adımlar attığını belirten Kehlavi, İran vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini bu sürecin örneklerinden biri olarak gösterdi.

Kehlavi, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki son görüşmeye dair "Tunus ile istişare edilmesinin diplomatik boyutu, diğer boyutlarından daha ağır basıyor." dedi.

Kehlavi'ye göre Tunus kamuoyunun bazı kesimleri emperyalizme ve askeri saldırılara karşı çıkan hareketlere sempati duyuyor. Buna karşın İran'ın mezhepsel nitelik taşıyan faaliyetlerine ilişkin çekinceler de sürüyor.

Reklam Reklam

İran'ın Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde Şiiliği yaymaya yönelik girişimlerde bulunduğuna ilişkin değerlendirmelerin bazı çevrelerde rahatsızlığa yol açtığını Kehlavi dile getirdi.

Şerfi'ye göre İran Mağrib'deki etkisini artırmak istiyor

Siyasi analist Şakir eş-Şerfi, İran'ın Mağrib bölgesindeki nüfuzunu genişletmek için Tunus'u bir çıkış noktası olarak gördüğünü söyledi.

Şerfi, Tahran'ın eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali döneminde de ülkede siyasi ve kültürel ilişkilerini geliştirdiğini ileri sürerek, İran'ın Tunus'a ilgisinin 2011 devriminden önceye dayandığını belirtti.

Aralarında akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 12 bin Tunuslunun İran'ı ziyaret etmesini İran'ın Tunus'taki büyükelçiliğinin ve kültür merkezinin organize ettiğini Şerfi iddia etti.

Şerfi, devrim sonrasında Tunus'taki devlet kurumlarının zayıflamasından yararlanan İran'ın nüfuzunu artırmaya çalıştığını savundu. Tahran'ın farklı siyasi çevrelerle temas kurarak destek arayışına girdiğini de öne sürdü.

İran'ın Tunus'u Mağrib ülkelerine açılan bir kapı olarak değerlendirdiğini söyleyen Şerfi, Tahran'ın bölgedeki temel hedeflerinin İran'ın uluslararası imajını güçlendirmek ve ABD ile İsrail karşısındaki politikalarına destek sağlamak olduğunu ifade etti.

Şerfi'nin görüşüne göre bazı Tunuslu dernekler İran'ın desteklediği "direniş" söylemine yakın duruyor, Tahran da ülkede bu doğrultuda toplumsal destek oluşturmaya çalışıyor.

Dünya

Libya Temsilciler Meclisi: Rusya-Ukrayna savaşının tarafı değiliz

Dünya

75'ten fazla şirketten AB liderlerine fon bütçesini artırma çağrısı

Dünya

Nvidia'da casusluk skandalı: Alice Huang'ın Çin istihbaratıyla temas ettiği iddia edildi