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Libya Temsilciler Meclisi, ülkenin Rusya-Ukrayna savaşının tarafı olmadığını ve topraklarının ya da kara sularının başka devletler arasındaki hesaplaşmaların veya askeri çatışmaların bir arenası haline gelmesini kabul etmeyeceğini bildirdi.

Meclisin yazılı açıklamasında, Bingazi Limanı ve çevresinde yaşanan güvenlik gelişmelerinin büyük bir endişeyle takip edildiği belirtildi.

Egemenlik hiçbir bahaneyle ihlal edilemez

Libya'nın egemenliğinin, topraklarının, kara sularının ve limanlarının uluslararası hukuk tarafından güvence altında olduğu ve hiçbir bahane ile ihlal edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Libya'nın bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu, Rusya-Ukrayna çatışmasının tarafı olmadığını, topraklarının ya da kara sularının devletler arasındaki hesaplaşmaların veya askeri çatışmaların bir arenası haline gelmesini kabul etmeyeceğini vurguluyoruz."

Açıklamada ayrıca, dost ülkelerle kurulan meşru ilişkilerin egemenlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar ilkesine dayandığı belirtilerek, bu ilişkilerin güvenlik ve istikrarı baltalamak için bir bahane olarak kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Bingazi'de insansız deniz araçlarıyla saldırı

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde, limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi dün insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmıştı.

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Sağlık kaynakları, limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarını paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

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