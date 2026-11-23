Güney Kore'nin önde gelen finansal hizmetler ve yatırım bankacılığı şirketleri arasında yer alan Samsung Securities, internet sitesine yetkisiz erişim sağlanması sonucunda 8 bin 241 müşterisinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığını açıkladı.
Müşteri iletişim sitesine yetkisiz erişim sağlandı
Yapay zeka araçlarının da desteğiyle son dönemde artan siber saldırılara bir yenisi eklendi.
Samsung Securities, müşteri iletişim sitesine yetkisiz erişim sağlandığını açıkladı.
Cumartesi günü yaşanan güvenlik ihlalinde 8 bin 241 müşterinin isim, adres, hesap numarası ve sürücü belgesi numarası gibi 13 farklı kategorideki kişisel bilgilerinin sızdırıldığı kaydedildi.
Müşteri iletişim sitesine başvurmayan müşterilerin bilgilerinin ise veri ihlalinden etkilenmediği ifade edildi.
Aktarılana göre olay ilgili kurumlara bildirildi, firma da siber güvenlik sistemlerini güçlendirmek için harekete geçti.
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