Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 19 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı nihai kararla Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) karşı soykırım suçu işlediğini teyit etti. Mahkeme, Myanmar rejiminin mağdurların uğradığı zararları tazmin etmesi gerektiğine hükmetti. Karar, UAD'nin tarihinde ilk kez bir devleti “soykırım işlemekten” doğrudan sorumlu tutması bakımından, özellikle dosyası masada bulunan İsrail için, emsal niteliği taşıyor.

ASYA’NIN FİLİSTİNLİLERİ

Diasporası ile birlikte dünyada yaklaşık 2 - 3 milyon nüfusa sahip Rohingyaların büyük çoğunluğu mülteci olarak yaşıyor. 1948’de bağımsız olan Myanmar rejimi daha başından itibaren Arakan Müslümanlarına karşı “Yavaş Yanan Soykırım” taktiklerine başvurdu. Asya’nın Filistinlileri olarak nitelenen Rohingya, özellikle, 2017’de UAD’nin kararına konu olan soykırıma maruz kalmış, uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalara göre, bebek, çocuk, kadınlar başta 10 binin üzerinde sivil, Myanmar ordusu ve destekçileri tarafından öldürüldü. Kapsamlı saha araştırmaları bu rakamı 30 bine kadar çıkarıyor. Soykırımda 18 binden fazla Rohingya kadını ve kız çocuğu cinsel şiddete/tecavüze maruz kalırken 350'den fazla köyün tamamen veya kısmen yakılarak haritadan silindiği belgelendi.

DAVA 2019’DA BAŞLADI

Gambiya hükümeti, İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) adına Myanmar aleyhine UAD'de Myanmar ordusunun 2017 yılında Arakan’da yürüttüğü “etnik temizlik” operasyonları nedeniyle 11 Kasım 2019’da soykırım davası açtı. Gambiya’nın UAD nezdinde atığı davaya süreç içinde 11 devlet müdahil oldu.

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MYANMAR TAZMİNAT ÖDESİN

UAD’nin aldığı karar, Myanmar hükümetinin Arakan’da soykırım işlediğini teyit ederken aynı zamanda tazminat ödemesi gerektiğine de hükmediyor. 2017 yılında Arakan’da şiddetlenen saldırıların ardından yüz binlerce Arakan Müslümanı, komşu Bangladeş’e sığınırken binlercesi Malezya ve Endonezya’ya ulaşmak için denize açılmış ve çoğu boğularak can vermişti. Karar, yerinden edilen Rohingyaların gönüllü ve onurlu bir şekilde vatanlarına dönmesi tedbirlerinin alınması ve Rohingya toplumuna tazminat ödenmesini de içeriyor. Mahkeme, Myanmar’a kararları uygulaması için iki yıl süre tanıyor.

İĞRENÇ SÖMÜRÜ SON BULMALI

Arakan’daki soykırım süreci ve UAD’nin kararını Yeni Şafak’a değerlendiren Myanmarlı (eski adı Burma) Sosyal Bilimci Dr. Maung Zarni, karardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Arakan Müslümanı göçmenlere vatanlarına dönmek için mücadele çağrısı yaptı. Zarni, “Şimdi Rohingya soykırımından sağ kurtulanlar; yakılıp yıkılmış ana vatanlarına dönüş mücadelesine bizzat öncülük etmeli, haklarının iadesi için savaşmalı ve beni de vaktiyle sevimsiz, küçük bir Burmalı Budist şoven olarak yetiştiren doğum yerim Myanmar’ın iliklerine kadar Rohingya düşmanı, ırkçı toplumunu dönüştürmeye yardımcı olmalıdır” dedi. Açıklamasında, “Adı Rohingya olan Myanmarlı yurttaşlarımın üzerinden yürütülen bu profesyonelleşmiş, iğrenç sömürü artık son bulmalıdır” diye konuşan Zarni, hukuki tanınmanın özgürleşmeye ve Rohingya soykırımının sona ermesine dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi.

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UAD'nin soykırım kararı: BM Myanmar Soruşturma Mekanizması Başkanı memnun