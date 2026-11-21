Ukrayna'daki bir termik elektrik santrali, trafo merkezi ve gemiyi vurduklarını Rusya Savunma Bakanlığı bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki hedeflere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Santral, trafo merkezi ve gemi vuruldu
Açıklamada, "Gece Dnipropetrovsk bölgesinde askeri savunma tesislerinin çalışmasını sağlayan Krivoy Rog Termik Elektrik Santrali, Rivne bölgesinde trafo merkezi ile denizde askeri yükler taşıyan bir gemi vuruldu." ifadeleri yer aldı.
Bakanlık ayrıca, Ukrayna'ya ait 275 İHA'nın gece çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiğini aktardı.
St. Petersburg yakınındaki Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bölge üzerinde 73 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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