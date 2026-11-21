Oruç Reis Pakistan'da petrol ve doğal gaz arayacak

Türkiye ile Pakistan arasında enerji alanında yeni bir dönem başlıyor. Türk araştırma gemisi Oruç Reis, Pakistan'ın Sindh ve Makran açıklarında iki ay boyunca petrol ve doğal gaz aramak için 3 boyutlu sismik araştırma yapacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin teknik deneyiminden yararlanmak istediklerini belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.