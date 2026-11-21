Japonya'nın Fukuşima eyaletinde yoğun kar yağışının ardından bir köyde 1400'den fazla kişi mahsur kaldı.
Kyodo News'a göre yerel yetkililer, bölgedeki bazı yolların devrilen ağaçlar yüzünden kapanması sonucu köyde 1400'den fazla kişinin izole olduğunu bildirdi.
Mahsur kalanların 900'ü yerli halk
Yetkililere göre mahsur kalanların 900'ü yerli halktan, 500 kadarı ise otellerde ve diğer konaklama tesislerinde kalan kişilerden oluşuyor.
Ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrildiğini söyleyen yetkililer, kurtarma çalışmalarının bu sebeple engellendiğini ve 700 hanenin elektrik kesintisi yaşadığını kaydetti.
Yetkililer, yaralanma vakasına ilişkin herhangi bir bildirim bulunmadığını ekledi.
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