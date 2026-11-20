Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

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Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji iş birliği, denizlerde petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına taşınıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.

Görüşmede, Oruç Reis araştırma gemisinin Pakistan açıklarında yürüteceği çalışmalar ile iki ülke arasında enerji ve madencilik alanında geliştirilebilecek ortak projeler ele alındı.

İKİ AY BOYUNCA ARAŞTIRMA YAPACAK

Bakan Bayraktar, Oruç Reis'in Pakistan'ın Sindh ve Makran bölgeleri açıklarında yaklaşık iki ay boyunca 3 boyutlu sismik araştırma gerçekleştireceğini açıkladı. Deniz tabanının altındaki jeolojik yapıların inceleneceği çalışmalarla, petrol ve doğal gaz bulunabilecek alanların belirlenmesi hedefleniyor. Araştırmalardan elde edilecek bilimsel veriler, gelecekte hangi bölgelerde arama sondajı yapılabileceğine ilişkin çalışmalara temel oluşturacak. Bayraktar, "Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Pakistan'a gelmesiyle Pakistan ve Türkiye arasındaki enerji sektörü iş birliği yeni bir döneme giriyor" dedi.

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ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin açık denizlerde yürütülecek petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şerif, "Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Pakistan'a gelmesi ve açık deniz petrol ve doğal gaz arama projesine tam destek vermesi dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz" ifadelerini kullandı. Pakistan'ın deniz yetki alanlarında bulunabilecek enerji kaynaklarının araştırılmasının ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından önemli olduğunu vurguladı.

MADENCİLİK VE YENİLENEBİLİR ENERJİ DE GÜNDEMDE

İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca petrol ve doğal gaz aramalarıyla sınırlı kalmaması hedefleniyor. Şerif, Türkiye'nin teknik bilgi ve deneyiminden yararlanarak madencilik ve yenilenebilir enerji alanlarında da ortak çalışmalar geliştirmek istediklerini söyledi. Bakan Bayraktar ise Türkiye'nin bilimsel birikimini, mühendislik kabiliyetlerini ve enerji alanındaki uzmanlığını Pakistan ile paylaşmaya kararlı olduğunu belirtti.

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Görüşmeye Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının üst düzey yetkilileri katıldı. Pakistan tarafında ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile enerji ve ekonomi alanlarından sorumlu bakanlar yer aldı.

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