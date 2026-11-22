Dünya genelinde büyük ilgi gören GTA 6, şiddet, cinsellik, uyuşturucu ve suç içerikleriyle tartışmaları beraberinde getirdi. Japonya'da bazı çıplaklık ve şiddet sahneleri sansürlenirken Güney Kore'de yasaklanmanın eşiğinden dönen oyun, incelemeler sonucunda 19 yaş ve üzeri için onaylandı. Türkiye'de ise PEGI 18 yaş sınırlamasıyla sansürsüz satışa sunuldu. Ancak çocuklar, internet kafeler ve sosyal medya aracılığıyla oyuna ve görüntülerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Sosyal medyada oyunun yasaklanması tartışılırken bazı kullanıcılar, yaş sınırı ve ücretli satışın çocukların erişimini engellediğini savundu. Uzmanlar bu önlemlerin çocukları korumakta yetersiz kaldığını belirtti.

YAŞ SINIRI YETMİYOR

Dijital Medya Uzmanı Oğuzhan Saruhan, ülkelerin yasal düzenlemeleri ve toplumsal hassasiyetlerine göre içeriklerde değişikliğe gidebildiğini söyleyerek, “Oyun şirketleri, ürünlerini dünyanın her ülkesinde her zaman aynı içerikle sunmak zorunda değil. Çünkü ülkelerin yasaları, yaş sınıflandırma sistemleri ve toplumsal hassasiyetleri birbirinden farklı” dedi. Şiddet, cinsellik, çıplaklık ve kumar gibi unsurların bazı ülkelerde tamamen çıkarılabildiğini, bazılarında ise görüntü ve ses düzenlemeleri yapıldığını ifade eden Saruhan, “Bunun temelinde üç konu var: Hukuk, pazar koşulları ve toplumsal hassasiyetler” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERE İŞ DÜŞÜYOR

Yaş sınıflandırmasının çocukları korumak için önemli bir başlangıç olduğunu ancak tek başına yeterli güvenliği sağlamadığını belirten Saruhan, çocukların aile hesapları, ortak kullanılan konsollar ve dijital mağazalar üzerinden yaşlarına uygun olmayan oyunlara erişebildiğine dikkat çekti. Ailelerin ebeveyn kontrollerini kullanması ve çocukların oynadığı oyunları takip etmesi gerektiğini vurgulayan Saruhan, “Çocuğa neden bazı oyunların yaşlarına uygun olmadığını anlatmak da önemli” şeklinde konuştu.

Reklam Reklam

OYNAMAYAN DA GÖRÜYOR

Eğitimci yazar Orhan Toker ise çocukların yaş sınırlamasına rağmen GTA 6'ya ve oyunun görüntülerine kolaylıkla eriştiğini söyledi. Okullarda binlerce çocukla bir araya geldiğini belirten Toker, yaptığı görüşmelerde oyunun çocuklar arasında yaygın olduğunu gördüğünü ifade etti. Toker, şunları söyledi: "Onlara GTA'yı sorduğumda hepsinin oyunu oynadığını, oynamayanların ise videolarını izlediğini görüyorum. Dolayısıyla 18 yaşın altında oynanmıyor diye bir şey yok."

VEBA GİBİ YAYILDI

Kadınlara yönelik saldırıların, uyuşturucu ve sigara kullanımının sansürsüz biçimde gösterildiğini dile getiren Toker, "Bu kadar şiddet ve kötülük içeren bir oyunun yalnızca 18 yaş sınırıyla korunabileceğini düşünmüyorum" dedi.

Spor kulüplerinden sosyal medya fenomenlerine, çeşitli kurumlara kadar geniş bir kesimin oyuna ilgi gösterdiğini aktaran Toker, şu değerlendirmeyi yaptı:

Reklam Reklam

“Adeta bir veba gibi bütün toplumu sardı. Bu durum, kapitalizmin ve oyunu üreten şirketlerin toplumları nasıl etkisi altına alabildiğinin çok açık bir örneği.”

ABD’de polislerden GTA uyarısı: “GTA gerçek değil ama Atlanta öyle”

Oyunun çıkışı ABD'deki polis teşkilatlarının da dikkatini çekti. Farklı bölgelerdeki polis departmanları, GTA 6'nın ardından sosyal medya hesaplarından uyarılar yayınladı. Atlanta Polis Departmanı, "GTA gerçek bir yer değil ama Atlanta öyle. Oyunu oynayın ama kendinizi oyuna kaptırıp hapse girmeyin" paylaşımını yaptı. Denver Polis Departmanı ise araba hırsızlığının ve polisten kaçmanın gerçek hayatta da suç olduğunu hatırlattı. San Juan Polis Departmanı da "Biliyoruz çok heyecanlısınız, biliyoruz çok beklediniz ancak GTA 6'da olan GTA 6'da kalır" ifadeleriyle oyunculara seslendi.

Reklam Reklam

Dünya

ABD'de polisten GTA 6 oyuncularına uyarı: Oyundaki suçlar sokağa taşınmasın

Teknoloji

Daha ilk gününde tarihe geçti: GTA 6'nın 24 saatlik satış rakamı açıklandı

Teknoloji

Türkiye'de çocuklarda internet kullanım oranı yüzde 92,7 oldu