Abluka altındaki Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla El-Faluca bölgesinde "Gazze Yarışı: İrade ve Yaşam" adı altında Filistinli çocukların katıldığı bir koşu etkinliği düzenlendi. Nur el-Hayat Kadın ve Çocuk Derneği tarafından düzenlenen gösteride çocukların eğitim, sağlık, bakım ve güvenli yaşam haklarının garanti altına alınması talep edildi. Torunu için gösteriye katılan Fatıma Ebu Dakka, torunu Ayla Ebu Dakka'nın, 2025'te evlerine saldırı düzenlendiği sırada sadece 24 günlük olduğunu belirtti. Büyükanne, Ayla'nın ailesinden 13 kişiyi kaybettiğini, kendisinin de enkaz altında 5 saat kaldıktan sonra ağlama sesi duyulunca fark edilip çıkarıldığını aktardı. O günden bu yana Ayla'ya kendisinin baktığını kaydeden Dakka, "Bu çocuk büyüyecek ve bakıma, eğitime ve okula ihtiyaç duyacak. Büyüdüğünde hali ne olacak. Ben 64, dedesi 67 yaşında. O büyüdüğünde biz yanında olmayacağız" ifadelerini kullandı. Dakka, dünyaya "Gazze'de yaşananlara sessiz kalmama" çağrısı yaptı.

DAHA İYİ BİR HAYAT HAK EDİYORLAR

Saldırılarda tüm ailesini kaybeden Selma Abdullah el-Akkad, sesini dünyaya duyurmak için gösteriye katıldığını ifade etti. "Biz bu hayattan ne gördük ki? Ailelerimizi kaybettik, kardeşlerimizi kaybettik, ben annemi ve sahip olduğum her şeyi kaybettim" diyen Akkad, ailesini kaybetmiş olmasının onu sadece güven hissinden değil eğitimden de mahrum ettiğini belirtti. Akkad, yapayalnız kalışı nedeniyle yaşadığı zorlukları "(Eskiden) okula giderdim, annem yanımdaydı. Şimdi yok ve onu çok arıyorum. Okula yalnız gidiyorum, eğitimime yalnız devam ediyorum" sözleriyle anlattı. Derneğin temsilcisi Safa Sahvan da gösteriyle, ailelerini kaybeden ve hayatla tek başına mücadele etmek zorunda kalan çocukların durumuna ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi. Bu çocukların daha iyi ve güzel bir hayatı hak ettiğini söyleyen Sahvan, dünyaya, çocukları koruma çağrısı yaptı.

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