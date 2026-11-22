Suriye İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında yapılan operasyonda Lübnan'a kaçırılmak üzere hazırlanan bazı silahların ele geçirildiğini, olayla bağlantılı 1 kişinin de yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre operasyonu Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı ile İç Güvenlik güçleri Şam kırsalında ortaklaşa gerçekleştirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, Lübnan topraklarına kaçırılmak üzere hazırlanan çeşitli türlerde silah da ele geçirildi.
Soruşturma sürüyor
Silah kaçakçılığıyla bağlantılı hücrenin ilişkilerinin ve kaçakçılık ağlarının ortaya çıkarılması ile diğer şüphelilerin yakalanması için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesinin ve Suriye topraklarının silah ile askeri mühimmat kaçakçılığında geçiş güzergahı olarak kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
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