Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Suudi Arabistan, güneybatısında yer alan Cazan bölgesinde erken uyarı sistemini devreye aldığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermeden, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı.

İkinci açıklamada tehlikenin geçtiği belirtildi

Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, söz konusu bölgedeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.

Son dönemde Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Reklam Reklam

Yemen, Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Reklam Reklam

Dünya

Batı Şeria'da İsrailliler Filistinli Arab Reşayide köyünün tek girişini kapattı

Dünya

AB anlaşmaları eğitim ücretleri düzenlemesi yetişmese de yürürlüğe girecek

Dünya

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı'nda patlama: Duman bin 200 metreye ulaştı