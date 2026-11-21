Suudi Arabistan, güneybatısında yer alan Cazan bölgesinde erken uyarı sistemini devreye aldığını duyurdu.
Sivil Savunma Müdürlüğü, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermeden, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Cazan bölgesinde erken uyarı sisteminin devreye alındığını açıkladı.
İkinci açıklamada tehlikenin geçtiği belirtildi
Erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yapılan ikinci açıklamada, söz konusu bölgedeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
Son dönemde Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar artarken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
Yemen, Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.
Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.
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