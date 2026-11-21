İsrailli bir grup, Batı Şeria'daki Arab Reşayide köyünün tek girişini araçla kapatarak 2 bin 460 köy sakininin giriş çıkışını engelledi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 bin 460 Filistinlinin yaşadığı Arab Reşayide köyünün tek girişini kapatarak köy sakinlerinin giriş çıkışlarına engel oldu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamada, bir grup İsraillinin köyün tek girişini araçla kapattığı belirtildi.

Köy sakinlerinin giriş çıkışı engellendi

Açıklamada, Filistinlilere ait bir araca el koyan İsrailli grubun köydeki Filistinlilerin giriş çıkışlarına engel olduğu ifade edildi.

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İsraillilerin ihlallerinin bölgedeki vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasına engel olduğu kaydedildi.

Kapatmanın sürmesi halinde vatandaşların sağlık kuruluşlarına, pazarlara ve iş yerlerine ulaşamayacağı, köye temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının da aksayacağı aktarıldı.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun 2026 yılı verilerine göre, Reşayide köyünde 2 bin 460 Filistinli yaşıyor.

Tubas'ta Filistinlilerin mülklerine saldırı

Öte yandan BEYDER'den yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas'ın güneydoğusundaki Ras el-Ahmer bölgesinde de Filistinlilere ait mülklere saldırdığı kaydedildi.

Tayir Abdullah Beşarat isimli Filistinlinin koyun ağıllarının İsrailliler tarafından tahrip edildiği bildirildi.

İsraillilerin Kuzey Ağvar bölgesindeki Filistinli topluluklarla tarım arazilerini hedef alan saldırılarını sürdürdüğü ve vatandaşların geçim kaynaklarını tehdit ettiği belirtildi.

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Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin verilerine göre, 1220'den fazla Filistinli bu saldırılarda hayatını kaybetti, 13 bin 746 kişi yaralandı, 26 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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