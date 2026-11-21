Gazze Şeridi'nde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kış koşullarında 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacı olduğunu açıkladı

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Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nde kış koşullarının barınma krizini daha da ağırlaştırdığını bildirdi; açıklamaya göre 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacı var.

"Gazze'nin Kışı, Dünyanın Dramı" başlıklı basın toplantısının ardından Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede kışla birlikte derinleşen insani krize ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Çadırlarda yaşayan aileler için uyarı

Gazze Şeridi'nde konutlarda ve altyapıda İsrail saldırılarının yol açtığı büyük yıkım nedeniyle dünyanın en ağır barınma krizlerinden birinin yaşandığı vurgulandı.

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Kış koşullarının yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdığı belirtilen açıklamada, 350 bin ailenin acil barınma ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Altyapının yüzde 90'ının tahrip edildiği Gazze Şeridi'nde, barınma ihtiyacı bulunan 350 bin ailenin 270 binin, yani 1 milyondan fazla kişinin, 3 yılı aşkın süredir temel yaşam koşullarından yoksun şekilde çadırlarda yaşadığı ifade edildi.

Yağışların başlamasıyla birlikte 7 bin 500 ailenin su baskını riskiyle karşı karşıya kaldığı, bu ailelerden 2 bin 500'ünün acilen güvenli bölgelere taşınması gerektiği bildirildi.

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Yıpranmış durumdaki yaklaşık 200 bin çadırın da yağışlar şiddetlenmeden önce yenilenmesi gerektiği dile getirildi.

Bakanlık, barınma malzemelerinin Gazze'ye ulaştırılabilmesi için uluslararası topluma, özel bir insani koridor açılması yönünde çağrıda bulundu.

Yapıların yüzde 80'i yıkıldı

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 410 bin konutun zarar gördüğü, bunların 335 binin tamamen yıkıldığı, 75 binin ise oturulamaz hale geldiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki yapıların yaklaşık yüzde 80'inin yıkıldığı, çok sayıda binanın da çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

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Bakanlığa bağlı ekiplerin, iş makineleri kullanılamaz hale gelmesine rağmen elle yürüttükleri çalışmalarla yıkılma riski taşıyan 400 binanın tehlikesini ortadan kaldırdığı aktarıldı.

Yeni bina çökmelerinin önüne geçilmesi ve sivillerin can güvenliğinin sağlanması için ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine derhal izin verilmesi istendi.

Acil karşılanması gereken 5 ihtiyaç

Açıklamada, insani krizin hafifletilmesi ve yeniden imar çalışmalarının başlatılması için 5 öncelikli ihtiyacın karşılanması gerektiği vurgulandı.

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Bu kapsamda Gazze'ye acilen 200 bin çadır, 1 milyon branda ve prefabrik barınma birimlerinin ulaştırılması talep edildi.

Enkazın kaldırılması ve yolların açılması için ağır iş makineleri, yakıt ve yedek parçaların bölgeye girişinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Vatandaşların mülkiyet haklarını koruyacak, şeffaf bir veri tabanına dayanan kalıcı konut programının başlatılması çağrısında bulunuldu.

Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla binaların yapısal incelemelerinin desteklenmesinin ve çökme tehlikesi bulunan yapıların oluşturduğu risklerin giderilmesinin önemine işaret edildi.

Kısmen hasar gören konutların hızlı ve düşük maliyetli yöntemlerle onarılmasının, ailelerin en kısa sürede evlerine dönmesine imkan sağlayacağı kaydedildi.

Her gecikme yeni trajedilere yol açabilir

Kış koşulları ağırlaşırken yaşanacak her gecikmenin insani sıkıntıları daha da derinleştireceği ve yeni trajedilere yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, Gazze'de insanların hayatını kurtaracak ve yeniden umut sağlayacak somut uluslararası adımlara acilen ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

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