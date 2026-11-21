Nasır Hastanesi'ne, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Maslakh bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralananlar getirildi.
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Nasır Hastanesi'ne, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Maslakh bölgesine düzenlediği hava saldırısında yaralananlar getirildi.
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