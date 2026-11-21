Gazze kentindeki Tel Al-Hawa bölgesinde uluslararası bir yardım kuruluşuna ait araca İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
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Gazze kentindeki Tel Al-Hawa bölgesinde uluslararası bir yardım kuruluşuna ait araca İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
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