İngiliz ordusu siber saldırıya geçti: Hedefte dört ülke var

İngiltere Siber Güvenlik ve Özel Harekat Komutanı Orgeneral Rob Magowan, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin İngiltere'ye yönelik siber operasyonlar düzenlediğini açıkladı. Ülkesinin de karşı saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Magowan, İngiltere'nin savaş ile barış arasında hibrit bir mücadele yürüttüğünü ve yapay zekanın yeni bir tehdit oluşturduğunu söyledi.