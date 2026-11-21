Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından durdurulan tren seferlerinin, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı ana karaya bağlayan Kırım Köprüsü'nde tamamen yeniden başladığı bildirildi.
Rus haber ajansı RİA Novosti'ye konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Andrey Nikitin, "Kırım Köprüsü'nün demir yolu bölümünde tren seferleri tamamen yeniden başladı." dedi.
Seferler 19 Kasım'da durdurulmuştu
Ukrayna'nın İHA saldırısı sonrasında 19 Kasım'da köprüdeki tren seferleri durdurulmuş, demir yolunun bir hattı aynı gün yeniden ulaşıma açılmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Köprüsü'nün askeri amaçlarla kullanılmadığını belirterek Ukrayna'nın saldırılarına karşılık vereceklerini 19 Kasım'daki açıklamasında söylemişti.
Putin, şöyle demişti: "Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından anlaşma yapmayacağız. Bu saldırılara karşılık vereceğiz. Cevabımız, Kiev'in yaptıklarından çok daha ağır olacak."
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