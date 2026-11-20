Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülke topraklarına düşen 3 cisimden birinin Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunu söyledi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgesine tanımlanamayan cisimlerin düşmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

IHA Polonya savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinden Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

Üç cisim Polonya topraklarına düştü

Kosiniak-Kamysz, düzenlediği basın toplantısında Rusya'ya ait 3 nesnenin Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Polonya hava sahasına girdiğini ve ülke topraklarına düştüğünü söyledi.

Nesnelerin düştüğü Rudnik nad Sanem, Molodycz ve Nowy Lipowiec'te inceleme yürütülüyor.

Bilgoraj ilçesine bağlı Nowy Lipowiec'te bulunan cismin Kh-101 tipi seyir füzesi olduğu tespit edildi. Füze, Lublin bölgesinde Ukrayna sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kırsal bir bölgeye isabet etti.Nowy Lipowiec'in batısında yer alan Subkarpat bölgesine bağlı Rudnik nad Sanem kasabasına da bir cismin isabet ettiğini belirten Kosiniak-Kamysz, bunun da füze olabileceğini söyledi.

Reklam Reklam

Subkarpat bölgesindeki Molodycz yakınlarında düşen üçüncü cismin ise büyük ihtimalle jet motorlu bir insansız hava aracı olduğu ifade edildi.

Yakındaki Chmielek köyünde bir mülke ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde de bir cismin düşmesi sonucu patlama olduğu görüldü.

IHA Polonya savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinden Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

NATO'dan ek destek istenecek

Kosiniak-Kamysz, "Polonya hava sahası ihlal edilmiş ve Rusya’dan cisimler hava sahamıza girmiştir" dedi.

Olayı "Rusya’nın bir başka provokasyonu" olarak nitelendiren Kosiniak-Kamysz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den destek amacıyla ilave kuvvet ve kaynak talep edeceğini kaydetti.

Reklam Reklam

Rusya'nın eylemlerinin NATO için ciddi bir tehdit ve provokasyon oluşturduğuna dikkat çeken Kosiniak-Kamysz, Rusya'nın kendilerini korkutamayacağını vurguladı.

Kosiniak-Kamysz, "Bugün artık Rusya'nın Ukrayna topraklarına düzenlediği ve Polonya'yı da etkileyen bu saldırının, Ukrayna'daki geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırılardan biri olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Saldırının tarihinin de tesadüf olmadığını düşündüğünü söyleyen Kosiniak-Kamysz, Gönüllüler Koalisyonu'na bağlı çok sayıda ülkenin bugün söz konusu bölgelerin yakınındaki Nowa Deba'da tatbikat gerçekleştirdiğine işaret etti.

Reklam Reklam

Polonya topraklarında kimsenin zarar görmediğini ve kritik altyapıda hasar meydana geldiğine ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını belirten Kosiniak-Kamysz, bunun en önemli bilgi olduğunu vurguladı.

IHA Polonya savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinden Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

Tusk'tan "tesadüf değil" değerlendirmesi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cisimlerin, Polonya birliklerinin desteklediği Gönüllüler Koalisyonu’nun Nowa Deba’da askeri tatbikatlar yaptığı bölgenin yakınlarına düşmesi tesadüf değil" diye konuştu.

Tusk, Polonya'ya düşen cisimlerin Rus yapımı olduğundan şüphe duyulmadığını belirterek, "Görünüşe göre kasıtlı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Bugün Polonya’nın, Ukrayna’nın geleceği ve Avrupa’daki güvenlik konularındaki kararlara ve tartışmalara katılması gerektiği her zamankinden daha açık" ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

IHA Polonya savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinden Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

Tusk, X'ten yaptığı paylaşımda bölgede güncel hava saldırısı tehdidi bulunmadığını bildirdi. Hava sahasının ihlal edilmesi nedeniyle bakanların, Polonya ordusu temsilcilerinin ve güvenlik birimlerinin başkanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendiğini de duyurdu.

Ukrayna'da muhtemel bir barış anlaşmasına hazırlık amacıyla İngiltere ve Fransa öncülüğünde "Koalicja 2026" adı verilen bir tatbikat, şu anda Polonya'nın güneydoğusunda Batı'nın "Gönüllüler Koalisyonu" grubuna üye 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

IHA Polonya savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ülkeye düşen 3 cisimden birinden Rusya'ya ait Kh-101 seyir füzesi olduğunu açıkladı.

Bölgede arama çalışmaları başlatıldı

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada sabah saatlerinde Polonya hava sahasında ihlal yaşandığını belirtti.

Bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Açıklamada bölge sakinlerine, cisim parçaları bulmaları halinde bunlara yaklaşmamaları, dokunmamaları ve ilgili birimlere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarıyla bağlantılı olarak Polonya hava sahasında yürütülen askeri hava operasyonlarının sona erdiği ve hava savunma sisteminin standart operasyonel faaliyetlerine döndüğü açıklandı.

Hava sahası ihlali nedeniyle Rzeszow-Jasionka Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi geçici olarak tahliye edildi, havalimanı daha sonra yeniden uçuş operasyonlarına başladı.

Dünya

Köln'de Z Kuşağı gösterisi: Gençler sorunlara karşı adım çağrısı yaptı

Dünya

Milano'da genel grev gösterisi: 2027 bütçe tasarısına karşı protesto

Dünya

Putin ile Rahman Duşanbe'de bir araya geldi: Güncel meseleler ele alındı