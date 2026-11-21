Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Almanya'da hükümetin zorunlu askerlik planları ile sosyal harcamalardaki kesintiler protesto edilirken, gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Birçok şehirde, "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla Başbakan Friedrich Merz'e, hükümetin zorunlu askerlik planlarına, sosyal harcamalardaki kesintilere, ırkçılığa ve iklim politikalarına karşı gösteri düzenlendi.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Leipzig ve Hamburg'da gözaltılar

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig kentindeki gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.

Eylemin ardından bir grup gösterici şehrin güneyine yürüdü.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Göstericiler bu bölgede çöp konteynerlerini yola devirdi, yaktıkları havai fişek ve maytapları polisin üzerine attı.Gösterilere polis tazyikli suyla müdahale etti.

Reklam Reklam

Kimlik tespiti amacıyla çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Hamburg kentindeki gösteriye ise inisiyatifin düzenlemesiyle 4 bin kişi katıldı.

Göstericiler, TOMA'ların hazır bekletildiği eylemde meşale yaktı, polise yumurta, havai fişek ve şişe attı.

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanan eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Berlin ve Rostock'ta gösteri düzenlendi

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteri, başkent Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla düzenlendi.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Polis, bazı göstericilere müdahale etti.

Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan göstericiler, Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyerek Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Polis, bazı göstericilere müdahale etti.

Gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı, Filistin'e destek sloganları da atıldı.Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen gösteriye 250 kişi katıldı.

Rostock polisinin açıklamasında, gösteride Başbakan Merz'e yönelik hakaret içerikli bir pankart açıldığı ve olayla ilgili gösteriye katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Reklam Reklam

İnisiyatiften yapılan açıklamada, ülke genelinde çok sayıda şehirde düzenlenen çeşitli gösterilere yaklaşık 87 bin kişinin katıldığı kaydedildi.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Polis, bazı göstericilere müdahale etti.

Halil Sağırkaya Anadolu Ajansı Almanya'nın başkenti Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla gösteri düzenlendi. Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan ve Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyen göstericiler Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti. Polis, bazı göstericilere müdahale etti.

Reklam Reklam

Dünya

Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA saldırısı engellendi

Dünya

Peru’da 6,7 büyüklüğünde deprem: Can veya mal kaybı bildirilmedi

Dünya

ABD’den İran’ın petrol ticaretine yeni yaptırım: 4 İran vatandaşı listeye alındı