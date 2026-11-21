Almanya'da "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla birçok şehirde yapılan gösterilerde hükümetin zorunlu askerlik planları ile sosyal harcamalardaki kesintiler protesto edildi.
Almanya'da hükümetin zorunlu askerlik planları ile sosyal harcamalardaki kesintiler protesto edilirken, gösterilerde polisle göstericiler arasında arbede yaşandı.
Birçok şehirde, "Z kuşağı düzenliyor (Gen Z regelt)" adlı gençlik inisiyatifinin çağrısıyla Başbakan Friedrich Merz'e, hükümetin zorunlu askerlik planlarına, sosyal harcamalardaki kesintilere, ırkçılığa ve iklim politikalarına karşı gösteri düzenlendi.
Leipzig ve Hamburg'da gözaltılar
Alman basınında yer alan haberlere göre, Leipzig kentindeki gösteriye yaklaşık 2 bin 500 kişi katıldı.
Eylemin ardından bir grup gösterici şehrin güneyine yürüdü.
Göstericiler bu bölgede çöp konteynerlerini yola devirdi, yaktıkları havai fişek ve maytapları polisin üzerine attı.Gösterilere polis tazyikli suyla müdahale etti.
Kimlik tespiti amacıyla çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
Hamburg kentindeki gösteriye ise inisiyatifin düzenlemesiyle 4 bin kişi katıldı.
Göstericiler, TOMA'ların hazır bekletildiği eylemde meşale yaktı, polise yumurta, havai fişek ve şişe attı.
Polisle göstericiler arasında arbede yaşanan eylemde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Berlin ve Rostock'ta gösteri düzenlendi
Yaklaşık 300 kişinin katıldığı gösteri, başkent Berlin'de "Merz gitmeli" sloganıyla düzenlendi.
Kottbusser Tor metro istasyonunun yakınlarında toplanan göstericiler, Schlesisches Tor metro istasyonuna kadar yürüyerek Alman hükümetinin zorunlu askerlik planlarını ve İsrail'e verdiği desteği protesto etti.
Gösteride yoğun güvenlik önlemleri alındı, Filistin'e destek sloganları da atıldı.Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde düzenlenen gösteriye 250 kişi katıldı.
Rostock polisinin açıklamasında, gösteride Başbakan Merz'e yönelik hakaret içerikli bir pankart açıldığı ve olayla ilgili gösteriye katılan 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.
İnisiyatiften yapılan açıklamada, ülke genelinde çok sayıda şehirde düzenlenen çeşitli gösterilere yaklaşık 87 bin kişinin katıldığı kaydedildi.
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