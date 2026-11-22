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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberindeki parlamento heyetiyle 24-29 Kasım'da Avustralya'ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyaretin amacı, MIKTA 12'nci Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak.

Kanberra'da MIKTA toplantısı

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Avustralya parlamentosunun ev sahipliğinde başkent Kanberra'da düzenlenecek toplantı; Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın meclis başkanlarını ve parlamenterlerini bir araya getirecek.

Toplantıdan önce Avustralya Senatosu Başkanı Sue Lines ile Temsilciler Meclisi Başkanı Milton Dick, konuk heyet başkanlarıyla bir araya gelecek.

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Toplantıda 'Çok Taraflılık, Parlamenter Liderlik ve Ortak Sorumluluk', 'İnsani İlkeler ve İnsani Yardım Personelinin Korunması: Parlamentolar Nasıl Bir Etki Gösterebilir?', 'İklim Eylemi ve Yeşil Ekonomi: Kapsayıcı Enerji Dönüşümünde Parlamentoların Rolü' ve 'Güçlü, Kapsayıcı ve Güvenilir Demokratik Kurumların Teşvik Edilmesinde Parlamentonun Rolü' başlıklı oturumlar yapılacak.

Kurtulmuş'un oturumlarda konuşma yapması ve iklim konulu oturumun moderatörlüğünü üstlenmesi bekleniyor.

Kurtulmuş'un, toplantı kapsamında ev sahibi Avustralya ile diğer MIKTA ülkelerinden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Sidney ve Melburn'de temaslar

Kurtulmuş, Avustralya ziyareti çerçevesinde Sidney ve Melburn'de de çeşitli programlara katılacak.

Sidney'de Yeni Güney Galler Yasama Meclisi Başkanı Greg Piper'ın vereceği davete katılması öngörülen Kurtulmuş, Avustralya Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret edip öğrencilerle buluşacak.

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Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'nde Türk toplumunun ve Müslüman toplum temsilcilerinin yanı sıra Gelibolu Camii, Gelibolu Huzurevi ve Atatürk Anıtı'nı da ziyaret edecek.

Melburn'de ise Uluslararası Maarif Okulları Melbourne Kampüsü'nde öğrencilerle görüşecek.

İlim Koleji'ni ve Keysborough Türk İslam ve Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek Türk toplumuyla bir araya gelecek olan Kurtulmuş, Türkiye-Avustralya Dostluk Anıtı'nı ziyaret edip çelenk bırakacak.

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