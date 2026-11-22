İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı'nın düzenlediği yarışmanın 23. final programı, Almanya'nın Bielefeld şehrinde üç binden fazla Kur'an gönüllüsünün katılımıyla gerçekleştirildi.

34 bölge ve 333 şubede yapılan elemelerin ardından finale kalan 8 genç kızın yarıştığı program, Avrupa'nın dört bir yanından gelen yarışmacıları, aileleri ve davetlileri Kur'an-ı Kerim etrafında buluşturdu. Program, açılışın ardından okunan tilavetle başladı.

Avrupa'da İslam'a hizmet

Almanya'da 320 cami olmak üzere Japonya'dan Kanada'ya, Norveç'ten İtalya'ya kadar 700 civarı cami inşa ettiren İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatı, bu camilerde yalnızca vakit namazlarının kılınmasını sağlamıyor. Aynı zamanda hocalar tarafından verilen çeşitli eğitimlerle Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak isteyen Kur'an talebeleri yetiştiriyor.

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"Kur'an kalplerin cilasıdır"

Programda konuşan IGMG Genel Başkanı Murat İleri, her şeyin bir cilası olduğunu, kalbin cilasının da Kur'an okumak olduğunu söyledi. İleri, kalplerin dünya telaşı, günahlar, hırslar, kırgınlıklar ve gafletle yorulup kirlendiğini belirterek "İşte Kur'an, o kalplerin cilasıdır, gıdasıdır." dedi.

IGMG Genel Başkanı Murat İleri

"İmkanlar var ama neden huzursuzuz?"

Hakların çiğnendiği, adaletin kişilerin statüsüne, rengine ve kimliğine göre değiştiği bir dünyaya dikkat çeken İleri, "İnsanlığın bu kadar imkânı olduğu hâlde neden bu kadar huzursuz? Neden bu kadar mutsuz?" sorusunu yöneltti. Cevabın, insanlığın yaratılış gayesinden uzaklaştıkça huzurunu kaybetmesinde olduğunu söyleyen İleri, "İşte tam da böyle bir zamanda Kur'an'ın mesajlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Bir salon bir günde dolar ama emeği aylar öncesinden başlar"

IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, "Bir salon bir günde dolar. Ama emeği aylar öncesinden başlar." sözleriyle programın arkasındaki emeğe dikkat çekti. Yazıcı, Hz. Âişe'nin Peygamber Efendimiz'in ahlakını "O'nun ahlakı Kur'an idi." sözüyle anlattığını hatırlatarak sünnetin Kur'an'ın yaşanmış hali olduğunu söyledi. Gazze'den Sudan'a, Arakan'dan Keşmir'e ve Doğu Türkistan'a kadar ümmetin yarasının kanadığını belirten Yazıcı, görevin "dua etmek, yardım etmek, öğrenmek ve unutmamak" olduğunu ifade etti.

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GMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı (soldan beşinci sıra)

Yarışmanın ardından açıklamalarda bulunan Yazıcı, yıllardır yürüttükleri çalışmanın bugün bir kez daha neticeye ulaştığını belirterek tilavet yarışmalarının onlar için yalnızca bir yarışma olmadığını söyledi. Asıl önemli olanın, bu yarışmayla topluma ve insanlara verilen mesaj olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti: "Biz Kur'an ve sünnet çizgisi içinde hareket eden ve bütün çalışmalarını bu çizgi doğrultusunda yapan bir teşkilatız."

Hafızlık icazetini alan öğrenciler

Çocuklara, gençlere ve sonraki nesillere Kur'an'ı hayatlarının rehberi kılma mesajını vermek istediklerini dile getiren Yazıcı, Kur'an'ı rehber, sünneti de yol pusulası edinen insanın hem yaşadığı topluma faydalı ve bereketli olacağını hem de bu bereketi çevresine yansıtacağını söyledi. "Hem öğrenen hem öğreten olalım diyoruz." diyen Yazıcı, yarışmaları her yıl düzenlediklerini belirterek bu çalışmayı başlatan başkanlara ve büyüklere teşekkür etti. "Biz onların ayak izlerini devam ettiriyoruz ve inşallah daha nice büyük programlara, daha nice güzel nesiller yetiştirmeye vesile olsun." temennisinde bulundu.

"Kur'an'la yoğrulan gönüller topluma güzellik taşır"

IGMG Kadınlar Teşkilatı İrşad Başkanı Nermin Yalınkılıç, Kur'an'ı okumanın güzel olduğunu, ancak onunla yaşamanın ve gelecek nesillere taşımanın çok daha büyük bir sorumluluk olduğunu söyledi. Yalınkılıç, hedeflerinin yalnızca güzel Kur'an okuyan gençler yetiştirmek olmadığını, Kur'an'ı seven, anlayan ve ahlakını kuşanan nesiller yetiştirmek olduğunu vurguladı. "Kur'an'la büyüyen bir nesil geleceğe umut taşır; Kur'an'la yoğrulan gönüller topluma güzellik taşır." diyen Yalınkılıç, yarışmayı bu anlayışla düzenlediklerini kaydetti.

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Yarışma sonrasında açıklamalarda bulunan Yalınkılıç, bu organizasyonu sorumluluğu altında 13. kez düzenlediğini belirtti. Şimdiye kadar bölgelerde ve şubelerde yüzlerce, binlerce kızın yarışmaya katıldığını, hafızlık kurslarında da binlerce hafız yetiştiğini söyleyen Yalınkılıç, şunları ifade etti: "Avrupa'nın ortasında bu tür yarışmaları yapmak, bu tür organizasyonları yapmak bizler için gerçekten çok gurur verici." Yalınkılıç, emeği geçen hoca hanımlara, irşad başkanlarına, idarecilere ve ailelere teşekkür etti.

Genel Başkan İleri: Hocaların emeği ilgisi emeği ve teşkilatın desteği"

Murat İleri de yarışma sonrasında yaptığı değerlendirmede, 23 yıldır Kadınlar Teşkilatı'nın düzenlediği yarışmada Avrupa'nın dört bir yanından gelen kardeşlerle bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Yarışmacıların hem yarıştığını hem kaynaştığını görmenin, birlik ve dayanışmayı yaşamanın ayrıca sevindirici olduğunu söyledi. İleri, bu tabloyu camilerde ve cemiyetlerde bir yıl boyunca verilen eğitimlerin, hocaların emeğinin, ailelerin ilgisinin ve teşkilatın desteğinin neticesi olarak değerlendirdi. Kızların birbirinden kaliteli bir şekilde "adeta kıran kırana" yarıştığını belirten İleri, bu hayırlı hizmetlerin yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

8 Finalist jüri karşısında

Yarışma, 10-13 yaş grubu küçükler ve 14-18 yaş grubu büyükler olmak üzere iki kategoride yapıldı. Finale kalan 8 yarışmacı, kendilerine verilen sure ve ayetleri jüri huzurunda tilavet etti. Jüri, Sultan Ergün başkanlığında Nermin Cinsoy, Belgin Zengin ve Sultan Akyıldız'dan oluştu.

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Küçükler kategorisi

Elif Tekce (Doğu Fransa)

Meryem Aslan (Rhein-Neckar-Saar)

Zeyneb Enise Tekin (Ruhr-A)

Saliha Demirci (Hannover)

Büyükler kategorisi

Ebrar Özsoy (Ruhr-A)

Hiranur Toker (Güney Hollanda)

Elif Saime Şahin (Güney Bavyera)

Subinur Emin (Württemberg)

Hafızlık Tacı Takıldı: "Bir Peygamber Mirası Nasip Oldu"

Programda ayrıca 22 genç kıza hafızlık tacı takıldı. Duygu dolu anlara sahne olan törende hafızlardan biri olan 24 yaşındaki Ruveyda Toker, teşkilatın yatılı okullarından Berkam Eğitim Akademisi'nde hafızlığını tamamladığını söyledi. Toker, "Rabbime hamd olsun bir peygamber mirası nasip oldu." dedi ve en büyük destekçisinin annesi olduğunu belirtti. Hocasına da teşekkür eden Toker, "Safiye Hocam'dan Rabbim razı olsun. Onun desteğiyle de buradayım." ifadelerini kullandı. "Bu haz ve hız akımına kapılmadan tüm Müslümanlar Kur'an'a en güzel şekilde sarılsın." temennisinde bulunan Toker, bu nimetin isteyen herkese nasip olması için dua etti.

Program, jüri üyelerine hediye takdimi ve yarışma sonuçlarının açıklanmasının ardından okunan kapanış tilavetiyle sona erdi.

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