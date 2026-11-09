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İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanlığına Murat İleri seçildi

12:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Uzun yıllar boyunca yürüttüğü çalışmalardan dolayı selefi Kemal Ergün’e teşekkür eden Murat İleri, önceki nesillerin hizmetlerini de takdir ve şükranla andı.

Murat İleri, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı oldu. İleri, pazar günü Hagen’de gerçekleştirilen 17. IGMG Genel Kurulu’nda Kemal Ergün’ün halefi olarak seçildi. İleri 2011 yılından bu yana IGMG Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilatlanma Başkanlığı görevlerini yürütüyordu.

Murat İleri Genel Kurul’daki konuşmasında öncelikle teşkilatın kurumsal yapısını daha da geliştireceklerini, gençleri yönetim kademelerinde daha fazla sorumluluk üstlenmeye teşvik edeceklerini ve Müslümanların toplumsal hayata katılımını güçlendireceklerini belirtti. Uzun yıllar boyunca yürüttüğü çalışmalardan dolayı selefi Kemal Ergün’e teşekkür eden İleri, önceki nesillerin hizmetlerini de takdir ve şükranla andı.

Demokrasiye ve toplumsal katılıma bağlılık

Murat İleri Müslümanların yaşadıkları toplumla olan güçlü bağlarına dikkat çekti ve “Yaşadığımız ülkelerin huzuru bizim huzurumuz, güvenliği bizim güvenliğimiz, geleceği bizim geleceğimiz.” ifadelerinde bulundu.

Özgürlükçü toplumun temel değerlerine bağlılıklarını da açıkça ifade eden İleri, “Anayasal düzene ve hukukun üstünlüğüne bağlılığımızı bir kez daha açık ve kararlı bir şekilde teyit ediyoruz.” ifadelerini kullandı. IGMG'nin din ve vicdan özgürlüğü, düşünce ve örgütlenme özgürlüğü, eşit vatandaşlık hakları ve her insanın onuru için mücadele ettiğini vurguladı.

Gençlere daha fazla sorumluluk

Yeni Genel Başkan, görev döneminin öncelikleri arasında genç yöneticilerin yetiştirilmesine özel bir yer ayırdı. İleri, gençlere verilen desteği artıracaklarını belirterek, onlara daha fazla sorumluluk vereceklerini ve gelişimlerini teşvik edeceklerini kaydetti.

Ayrımcılığa ve toplumsal dışlanmaya karşı

İleri, Müslümanlara yönelik İslam karşıtı ön yargıları ve ayrımcılığı açık ifadelerle eleştirdi. Dışlayıcı söylemlerin ve tek taraflı tasvirlerin Müslümanlara ilişkin olumsuz algıların pekişmesine yol açtığını belirtti. IGMG'nin buna vereceği cevabın ise toplumsal hayata daha güçlü katılım olması gerektiğini ifade etti. Murat İleri, “Müslüman olmakla toplumun aktif bir parçası olmak arasında bir çelişki yoktur.” dedi. İleri ayrıca komşularla ilişkilerin ve dindarlar arası iletişimin geliştirilmesi, ortak sorunların birlikte ele alınması ve toplumsal sorumluluk üstlenilmesi çağrısında bulundu.

Dinî eğitim ve toplumsal sorumluluk

Dinî eğitim çalışmaları ve ailenin güçlendirilmesi de yeni dönemin öncelikleri arasında yer alıyor. İleri, “İfrat ve tefritten uzak, sahih bilgiye dayanan bir İslam anlayışının en güçlü savunucularından biri olacağız.” diyen İleri, dinî bilginin dijital imkânlar ve yayınlar aracılığıyla daha erişilebilir hâle getirileceğini açıkladı. İleri ailelere dair “Gelecek nesillerimizin yetiştiği, değerlerimizin kök saldığı aile yapısını güçlendirmek için kararlılıkla çalışacağız.” diyerek, bu bağlamda ailelere yönelik yapılan çalışmaları daha kurumsal ve yaygın hâle getireceklerini vurguladı.

İnsan hakları ve uluslararası sorumluluk

Uluslararası gelişmelere de değinen İleri, uluslararası hukukun giderek daha fazla ihlal edilmesini ve ağır insan hakları ihlallerini eleştirdi. Gazze, Batı Şeria, Sudan, Myanmar, Doğu Türkistan, Yemen ve Ukrayna'daki gelişmelere dikkat çekti.

Özellikle sığınma hakkının kısıtlanması, mültecilerin alıkonulması ve sınırlarda geri çevrilmeleri konusundaki endişelerini dile getirdi. İleri, “Adalet güçlülerin çıkarlarına kurban edilirken ve insanlık vicdanını kaybederken biz sessiz kalmayacağız. Bu karanlık çağın pasif şahitleri değil; hak ve hukuk mücadelesinin öznesi olacağız.” ifadelerini kullandı.

Ergün: “Sorumluluğumuz ve hizmetimiz sürecek”

Genel Kurul’da Kemal Ergün’ün Genel Başkanlık görevini devretmesi nedeniyle duygusal anlar yaşandı. Kemal Ergün Genel Başkan olarak son kez seslendiği Genel Kurul’daki konuşmasında 15,5 yıl yürüttüğü Genel Başkanlık döneminde teşkilatın katettiği adımlara değindi, dünyanın dört bir yanına yayılan bu çalışmaların tüm IGMG mensuplarının ortak emeği olduğunu vurgulayarak teşekkür etti. Yeni yönetime başarılar dileyen Ergün, görevin sona ermesinin teşkilattan kopmak anlamına gelmediğinin altını çizerek; “Bugün Genel Başkan sıfatı ile size son kez hitap ediyorum. Ama hâlâ kardeşlik safımızın ayrılmaz bir parçasıyım. Görev süremizi doldursak da teşkilattaki hizmet sorumluluğumuz Allah’ın izniyle devam edecek.” dedi. Ergün bu minvalde IGMG’deki hizmetlerine Mütevelli Heyeti Başkanı olarak devam edeceğini ifade etti. Murat İleri ve ekibine başarılar dileyerek, her daim destekleriyle yanlarında olacağını belirtti.

IGMG 17. Genel Kurul’da mali raporun ve faaliyet raporunun takdimi yapıldı ve delegenin oylamasıyla kabul edildi. Kurulda ayrıca görevlerini devreden Genel Merkez birim başkanları ve bölge başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Yeni Yönetim Kurulu

IGMG 17. Genel Kurulunda IGMG Seçim Kurulu tarafından daha önce yapılan istişareler neticesinde belirlenen yeni yönetim delegenin oylamasına sunuldu. Buna göre Genel Kurul’da onaylanan IGMG'nin yeni yönetim kadrosu şu şekilde belirlendi:

• Genel Başkan: Murat İleri (Kemal Ergün’ün halefi)

• Genel Sekreter: Abdi Taşdöğen (Ali Mete'nin halefi)

• Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı: Adem Kaya (Murat İleri'nin halefi)

• Genel Başkan Yardımcısı ve Eğitim Başkanı: Mehmet Karaoğlu (Dr. Abdulhalim İnam'ın halefi)

• Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Başkanı: Furkan Kahraman (Celil Yalınkılıç'ın halefi)

• Genel Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Başkanı: Bekir Altaş (Mikail Demir'in halefi)

• İnsani Yardım Başkanı: Murat Sevinç (Bekir Altaş'ın halefi)

• Divan Üyesi ve Din İstişare Kurulu Başkanı: Bilal Kaçmaz

• Divan Üyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı: Mesud Gülbahar

• Divan Üyesi ve Araştırma-Geliştirme ve Akademi Başkanı: Ali Mete

• Kadınlar Teşkilatı Başkanlığı: Aynur Handan Yazıcı

• Kadınlar Gençlik Teşkilatı Başkanlığı: Zehra Karataş

Murat İleri kimdir?

Murat İleri 1970 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğdu. 11981-1989 yılları arasında klasik medrese usulüyle Siirt'te İslami ilimler tahsil etti. 1989 yılında ilmî eğitimini sürdürmek üzere Mısır’a gitti. 1995 yılında Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Bölümü’nden mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında Oberhausen’de imam olarak görev yaptı. 1999-2001 yılları arasında Ruhr-A Bölgesi İrşad Başkanlığı görevini yürüten İleri, aynı dönemde Bölge Hac ve Umre Birimi’nin sorumluluğunu da üstlendi. Eylül 2001’den Mayıs 2011’e kadar Kuzey Ruhr Bölge Başkanlığı görevinde bulundu. Mayıs 2011’den Kasım 2026’ya kadar IGMG Genel Başkan Yardımcılığı ve Teşkilatlanma Başkanlığı görevlerini yürüttü. 1997-2011 yılları arasında IGMG Din İstişare Kurulu üyeliğinde bulunan İleri evli ve dört çocuk babasıdır.

Başlıklar :HagenMurat İleriİslam Toplumu Millî GörüşIGMG
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İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkanlığına Murat İleri seçildi
Uzun yıllar boyunca yürüttüğü çalışmalardan dolayı selefi Kemal Ergün’e teşekkür eden Murat İleri, önceki nesillerin hizmetlerini de takdir ve şükranla andı.
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