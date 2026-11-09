Dondurucu soğukta mahsur kalan vatandaşların imdadına orman işletme ekipleri yetişti

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde etkisini gösteren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, dağ yollarında zorlu anların yaşanmasına neden oldu. Sultan Selim Dağı mevkiinde seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarının aniden arızalanması ve kar yağışının şiddetini artırması üzerine dağ yolunda mahsur kaldı.
Dondurucu soğukta araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısında bulunması üzerine Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye sevk edilen orman görevlileri Mustafa Uçan ve İrfan Balcı, karla kaplanan ve geçit vermeyen dağ yolunu aşarak gece geç saatlerde mahsur kalan kişilerin bulunduğu noktaya ulaştı.
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