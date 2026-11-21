Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 2 Rus diplomatı casusluk yaptıkları iddiasıyla ülkelerine gönderdi.
Rum gizli servisinin takibi
Rum basınındaki haberlere göre, Rusya hesabına casusluk yaptıkları öne sürülen 2 büyükelçilik diplomatı, Rum gizli servisinin (KIP) takibi sonucu tespit edildi.
Diplomatlar, GKRY'nin talebi üzerine ülkelerine gönderildi.
Rum basını, GKRY'de gizli belge ve bilgilere ulaşım yetkisi bulunan Rum görevlilerle temas kuran Rus diplomatların büyük bir casusluk şebekesi kurduğunu öne sürdü.
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