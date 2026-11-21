İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin söylediğine göre, İran ile ABD arasında arabulucu ülkelerden biri olan Katar'ın heyeti dün akşam Tahran'a geldi ve iki saat süren bir görüşme yapıldı.

Katar heyetine dair açıklamalar, İran basınına göre Garibabadi'den geldi.

Çevrim içi ve yüz yüze görüşmeler sürüyor

Garibabadi, diplomasi için bir fırsat oluşturulup oluşturulmayacağı konusunda Katar ile hem çevrim içi hem de yüz yüze görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Garibabadi ayrıca, bu değerlendirmenin yurt dışında yapıldığını ve ülkesinin geçmiş dönemlere göre daha güçlü olduğunu öne sürdü.

Katar heyetinin hâlâ İran'da bulunup bulunmadığı konusunda ise Garibabadi bilgi vermedi.

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