Topraktaki parlak şeyi görünce patates sandı: Meğer hayatının keşfini yapmış

Avustralya'nın New South Wales eyaletindeki Tibooburra bölgesinde define arayan bir adam, hayatının keşfine imza attı. Yıllardır kurşun mermiler, eski çiviler ve at nalları gibi değersiz nesneleri kazıp çıkaran adam, dedektöründen gelen zayıf bir sinyalin peşinden giderek milyonluk altın külçesini ortaya çıkardı.

ZAYIF SİNYALİN PEŞİNDEN GİTTİ

Daily Mail'in haberine göre; metal dedektörünü kullanırken gelen zayıf bir sinyalle kazmaya başlayan define avcısı, derine indikçe sesin şiddetlendiğini belirtti. Çukurun tam ortasında parlak sarı bir nokta gören adam, toprağı temizlediğinde gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Değerli parçaya "Tibooburra Spud" adını veren adam, "Buna inanamıyorum, bu resmen saf altın!" diyerek sevinç çığlıkları attı.

1.2 KİLOLUK KÜLÇE: DEĞERİ 200 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİR

Yapılan testlerde toplam ağırlığı 1.218 gram gelen külçenin yaklaşık 940 gramının saf altından oluştuğu saptandı. Piyasa değerinin 150 bin ila 160 bin dolar arasında olduğu tahmin edilen külçenin, bir koleksiyoncuya satılması durumunda 200 bin dolar seviyesine kadar alıcı bulabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGEDEKİ UZMANLAR ŞAŞKIN

Bölgede 20 yıldır define arama malzemeleri satan Greg Spangler, bu büyüklükte bir külçenin bulunmasının aşırı derecede nadir olduğunu ifade etti. Spangler, "Bizim Ons Kulübü dediğimiz gayriresmi bir grubumuz var ancak 'Kilo Kulübü'ne girenlerin sayısı pek fazla değildi" sözleriyle keşfin büyüklüğüne dikkat çekti.

YILLARCA ÇÖP KAZDI, SONUNDA HAYATININ ŞANSINI BULDU

Aramalarında yıllarca sadece çöp ve atık metaller topladığını belirten define avcısı, sabrının karşılığını fazlasıyla aldı. Altın fiyatlarının rekor seviyelerde seyrettiği bir dönemde gerçekleşen bu keşif, altın arayıcılığının doğayla iç içe sunduğu huzurun yanında büyük bir maddi ödül olarak kayıtlara geçti.

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