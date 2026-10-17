Bin 500 yıllık mezardan çıkan detay şaşırttı: Ayakkabıları bile altın kaplı
Kazakistan’da ortaya çıkarılan genç kadının mezarı, altın süslemeleri ve sıra dışı buluntularıyla dikkat çekti. Araştırmacılar, eşyaların ardındaki tarihi izleri araştırıyor.
MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen mezarda bulunan eşyalar, dönemin cenaze geleneklerine ilişkin yeni bilgiler sundu.
Ayakkabıların tamamen altından yapılmadığı, dış yüzeylerinin ince altın levhalarla kaplandığı tespit edildi.
Ayrıca normal kullanım için gerekli bazı bağlantı parçalarının bulunmaması, ayakkabıların yalnızca defin amacıyla üretilmiş olabileceğini gösterdi.
Başlığı ve kemeri de altınla süslenmiş
Mezarda yuvarlak altın plakalarla süslenmiş bir başlık, kırmızı kumaştan taç ve kuş motifli kemer tokaları da bulundu.
Alın bölgesindeki süslemenin Helenistik döneme ait Gorgoneion tasvirinden esinlendiği belirlendi.
Altın süslemelerin üretildiği yer dikkat çekti
Araştırmacılar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov, değerli eşyaların Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Bölgede daha önce metal işçiliği, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin kalıntılar bulunmuştu.
Aynı bölgede 150'den fazla antik sikke bulundu
Kazılarda Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin ile bağlantılı 150'den fazla antik sikke de ortaya çıkarıldı.
Bu buluntular, Karakabak'ın Orta Asya ile Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallar arasındaki ticaret güzergâhlarıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.