Bin 500 yıllık mezardan çıkan detay şaşırttı: Ayakkabıları bile altın kaplı

Kazakistan 'ın Hazar Denizi kıyısındaki Mangışlak Yarımadası'nda Aktau yakınlarındaki Karakabak mezarlığında, toplumun seçkin kesiminden olduğu düşünülen genç bir kadına ait mezar ortaya çıkarıldı.

MS 5. yüzyılın ikinci yarısı ile 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlenen mezarda bulunan eşyalar, dönemin cenaze geleneklerine ilişkin yeni bilgiler sundu.

Ayakkabıların tamamen altından yapılmadığı, dış yüzeylerinin ince altın levhalarla kaplandığı tespit edildi.

Ayrıca normal kullanım için gerekli bazı bağlantı parçalarının bulunmaması, ayakkabıların yalnızca defin amacıyla üretilmiş olabileceğini gösterdi.

Başlığı ve kemeri de altınla süslenmiş

Mezarda yuvarlak altın plakalarla süslenmiş bir başlık, kırmızı kumaştan taç ve kuş motifli kemer tokaları da bulundu.

Alın bölgesindeki süslemenin Helenistik döneme ait Gorgoneion tasvirinden esinlendiği belirlendi.

Altın süslemelerin üretildiği yer dikkat çekti

Araştırmacılar Andrei Astafyev ve Evgeny Bogdanov, değerli eşyaların Karakabak'taki yerel atölyelerde üretilmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Bölgede daha önce metal işçiliği, mücevher üretimi, cam yapımı ve çömlekçiliğe ilişkin kalıntılar bulunmuştu.

Aynı bölgede 150'den fazla antik sikke bulundu

Kazılarda Part, Harezm, Soğd, Sasani, Bizans ve Çin ile bağlantılı 150'den fazla antik sikke de ortaya çıkarıldı.

Bu buluntular, Karakabak'ın Orta Asya ile Kuzey Kafkasya, Volga bölgesi ve Güney Urallar arasındaki ticaret güzergâhlarıyla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

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