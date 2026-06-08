Köpek balığı saldırısından basit bir yöntemle kurtuldu: Sadece iki saniyem vardı

Avustralya'da sörf yapan 20 yaşındaki Alejo Santinaque dalga beklerken köpek balığı geldi. Uruguaylı bir milli sporcu olan Alejo, '' "Aniden sert bir darbe ve ayağımda güçlü bir çekme hissettim'' dedi.

PEŞ PEŞE TEKMELER

Köpek balığının bacağını ısırdığını anlatan genç sörfçü, kendisini suya sürüklediğini o esnada vahşi hayvanın sörf tahtasının ipine dolandığını söyledi. Köpek balığı saldırısı karşısında sadece saniyeleri olduğunu söyleyen Alejo kendini savunmak için köpek balığına peş peşe tekmeler attığını anlattı.

''Her şey inanılmaz hızlı oldu ısırık ile benim tepkim arasında iki saniyeden fazla zaman geçtiğini sanmıyorum'' diyen Alejo, "Beni suya çekti ve ilk tepkim onu ​​bırakmak için olabildiğince sert bir şekilde tekmelemek oldu'' diyerek basit yöntemini açıkladı.

'ODAĞIM SAYESİNDE HAYATTA KALDIM'

Peş peşe tekmelerin işe yaradığını söyleyen Alejo, köpekbalığının geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığı için sörf tahtasını yanına almadan kıyıya geri yüzmek zorunda kaldı. Hayatta kalmasını ise odağını korumaya bağlıyor.

''Sakin kalmak çok önemliydi'' diyen genç sörfçü, ''Kumsala varana kadar yapmam gerekenlere odaklandım ve paniğe kapılmaktan kaçındım'' dedi.

AMELİYATA ALINDI

Kıyıya ulaştığında, arkadaşları ambulans gelene kadar kanayan ayağına hızla turnike uyguladılar. Hastaneye kaldırılan Alejo yırtılmış tendonu ve kası nedeniyle ameliyata alındı.