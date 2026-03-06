Yeni Şafak
Solomon Adaları'nda 6,7 büyüklüğünde deprem oldu

18:276/03/2026, Cuma
6,7 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Solomon Adaları'nın Kirakira kentinin güneydoğusunda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kirakira'nın 181 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Pasifik Okyanusu'ndaki, Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattında yer alan ülkeler, yanardağ patlamalarının yanı sıra sık yaşanan depremlerle karşılaşıyor.



