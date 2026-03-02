Yeni Şafak
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

10:462/03/2026, Pazartesi
AA
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya'nın güneyindeki Volkan Adaları bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin yerel saatle 12.55’te gerçekleştiğini duyurdu.

Derinliği 20 kilometre olarak kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1250 kilometre güneyinde yer alan Volkan Adaları'nda sivil yerleşim bulunmadığı, yalnızca Iwo Jima Adası'nda askeri bir birliğin konuşlu olduğu belirtiliyor.

