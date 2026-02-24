Yeni Şafak
Antalya'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

09:4524/02/2026, Salı
Foto: Arşiv.
AFAD verilerine göre, Antalya’da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Antalya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



#AFAD
#Antalya
#deprem
