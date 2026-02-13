İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Avustralya ziyaretinin son gününde de protestolar düzenlendi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Avustralya ziyaretinin son durağı Victoria eyaletinin Melbourne kentindeki temasları sırasında Filistin'e destek veren göstericiler protestolar düzenledi. ABC News'ün haberine göre, Melbourne kent merkezinde Flinders Caddesi İstasyonu'nda yerel saatle 17.00'de çok sayıda gösterici bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Filistin'i destekleyen göstericiler, Melbourne'ü ziyaretine karşı çıktıkları Herzog'un Gazze'de soykırımı reddetmesine ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

