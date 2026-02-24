Yeni Şafak
Avustralya'da güvenlik krizi: Başbakanın evi tahliye edildi

17:0524/02/2026, Salı
AA
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese.
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese.

Avustralya'da siyasilere yönelik tehditlerden son nasibini alan Başbakan Anthony Albanese oldu. "Güvenlik tehdidi" nedeniyle başkent Canberra'daki resmi konutu The Lodge'dan tahliye edilen Albanese, ihbarın asılsız çıkması sonrası konuta geri döndü.

Avustralya merkezli SBS News'un haberine göre, Avustralya polisi yerel saatle 18.00 civarında Albanese'nin resmi konutunda geniş çaplı arama başlattı.

"Kamu güvenliğini tehdit eden bir unsur yok"

Albanese, "güvenlik tehdidi" nedeniyle konutundan başka bir konuma tahliye edilirken, kamu güvenliğini tehdit edecek bir unsurla karşılaşılmadığı bildirildi.

SBS News'un aldığı bilgiye göre ise konuttaki aramada herhangi bir tehditle karşılaşılmadığının bildirilmesinin ardından, Albanese'nin The Lodge'a geri döndüğü belirtildi.

Siyasilere yönelik artan tehditler

ABC News'un haberine göre, Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe ve Avustralya'nın ilk başörtülü senatörü Fatima Payman ve bazı siyasetçiler, uzun süredir tehdit mektuplarına maruz kalıyor.

Avustralya Federal Polisi 2024'te, siyasetçilerin güvenliğine yönelik tehditlerin önceki iki yıllık dönemde iki katına çıktığını bildirmişti.



