16:4515/12/2025, Pazartesi
AA
Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda dün düzenlenen silahlı saldırının ardından, bölgedeki bir Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldığı bildirildi.
Avustralya’nın Sydney kentinde, bir gün önce yaşanan silahlı saldırının ardından bu kez Müslüman mezarlığı hedef alındı. Kimliği belirsiz kişiler, mezarlığın girişine domuz kafaları bıraktı. Olay nefret suçu şüphesiyle soruşturuluyor.


Avustralya'da gerilim tırmanıyor: Sydney kentinde Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Dünya / Okyanusya
15 Aralık, Pazartesi

News.com.au internet sitesinin haberine göre, Sydney'deki plajda düzenlenen ve "Yahudi topluluğuna yönelik olduğu" belirtilen saldırının ardından, kimliği belirsiz kişiler kentin güneybatısındaki Narellan banliyösünde bir Müslüman mezarlığını hedef aldı.

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, mezarlığın girişine hayvan kalıntıları bırakıldığına dair ihbar alındığı belirtildi.

Olay yerine giden ekiplerin birden fazla domuz kafası tespit ettiği, toplanan kalıntıların uygun şekilde imha edildiği aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıklamıştı.


Şüphelilerden birinin öldüğü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. Başbakan Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.


Ülkedeki Müslüman toplumun temsilcileri saldırıyı kınayarak, saldırıdan etkilenenler ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etmişti. Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.


