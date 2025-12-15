Yeni Şafak
İstanbul'da elektrik kesintisi! AYEDAŞ ve BEDAŞ 15 Aralık Pazartesi elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı

14:3515/12/2025, Pazartesi
İstanbul'da 15 Aralık Pazartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Aynı şekilde Avrupa yakasında yaşanacak kesintiler için de BEDAŞ bilgilendirme sağlıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 15 Aralık Pazartesi elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler

BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 15 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 15 Aralık Pazartesi günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İstanbul elektrik kesintileri!

İşte 15 Aralık 2025 tarihli AYEDAŞ elektrik kesintisi programı;








İşte 15 Aralık Pazartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...





ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 15 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.


AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ





BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


ATAŞEHİR

15.12.2025 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR



BEYKOZ

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35








KADIKÖY

15.12.2025 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ

15.12.2025 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN








KARTAL

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, ADNAN KAHVECİ, AYSEL, RÜSTEMAĞA, ÇINARALTI, FETHİ, DEKOR, TURNA, ULUBATLI, ÇINARLI

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FİLİZ, ÇİĞDEM, EMİRHAN, BAKİ, ACISU, MORAL, FESLEĞEN, GÜLKURUSU, YADİGAR, SÜSNARI, İNCİRAĞACI, DEMET, ÇAMÖZÜ, KIRLANGIÇ, DUTAĞACI, HANIMELİ, BEŞİKÇİ, YALI, ASLAN, MORSÜMBÜL, İĞDEAĞACI, YILDIZ, LALE, ŞAHLAN, BİLGEHAN, BALAMİR, DEMİRKAPI, SAMANDIRA, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, NİS, SAĞLAM, SEVEN, BİRSEN, MÜHÜRDAR, ŞAN, SELMA AKAY, PELİT, DEREÜSTÜ, MAHMUT KEMAL İNAN, VEYSEL, PAPİRÜS

15.12.2025 10:01 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞAHLAN, YILDIZ, ASLAN, BALAMİR, ŞAN, DEMİRKAPI, ÇİĞDEM, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, MÜHÜRDAR, NİS, SAĞLAM, SEVEN, SELMA AKAY, PELİT, PAPİRÜS













MALTEPE

15.12.2025 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BARBAROS HAYRETTİN, KÜLTÜR, MEKTEP

15.12.2025 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAHSİNBEY

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ADNAN KAHVECİ, EREN, TAHSİNBEY, BEYHAN

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REZZAN HAS

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, TAHSİNBEY

15.12.2025 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY

































