Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 15 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.





AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.





