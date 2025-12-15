İstanbul'da 15 Aralık Pazartesi günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Aynı şekilde Avrupa yakasında yaşanacak kesintiler için de BEDAŞ bilgilendirme sağlıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 15 Aralık Pazartesi elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler
İşte 15 Aralık 2025 tarihli AYEDAŞ elektrik kesintisi programı;
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 15 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
ATAŞEHİR
15.12.2025 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜL, CEM, NADİRBEY, ATLAS, USTA, KEMAL PAŞA, DİLEK, TEPE, MEHTAP, ENDERBEY, İSMAİL CEM, ŞAHİNBEY, GÜLBEYAZ, ORTABAYIR
BEYKOZ
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NEBİL ÇIKMAZI, KUZ DERE ÇIKMAZI, PAŞAMANDIRA, SAMYELİ ÇIKMAZI, MUCİZE
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 34., TÜRKERİ, 6, 2, 35
KADIKÖY
15.12.2025 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKAĞA, KAZIM ÖZALP, ÜLKÜ
15.12.2025 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURETTİN ALİ BERKOL, SELİN
KARTAL
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖKIRMAK, ADNAN KAHVECİ, AYSEL, RÜSTEMAĞA, ÇINARALTI, FETHİ, DEKOR, TURNA, ULUBATLI, ÇINARLI
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FİLİZ, ÇİĞDEM, EMİRHAN, BAKİ, ACISU, MORAL, FESLEĞEN, GÜLKURUSU, YADİGAR, SÜSNARI, İNCİRAĞACI, DEMET, ÇAMÖZÜ, KIRLANGIÇ, DUTAĞACI, HANIMELİ, BEŞİKÇİ, YALI, ASLAN, MORSÜMBÜL, İĞDEAĞACI, YILDIZ, LALE, ŞAHLAN, BİLGEHAN, BALAMİR, DEMİRKAPI, SAMANDIRA, EZEL, ZENBİL, AKDUT, AKIŞ, NİS, SAĞLAM, SEVEN, BİRSEN, MÜHÜRDAR, ŞAN, SELMA AKAY, PELİT, DEREÜSTÜ, MAHMUT KEMAL İNAN, VEYSEL, PAPİRÜS
15.12.2025 10:01 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
MALTEPE
15.12.2025 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARBAROS HAYRETTİN, KÜLTÜR, MEKTEP
15.12.2025 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇAĞ, EREN, ADNAN KAHVECİ, TAHSİNBEY
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAHSİNBEY
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ADNAN KAHVECİ, EREN, TAHSİNBEY, BEYHAN
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REZZAN HAS
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
15.12.2025 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
