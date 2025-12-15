2026 yılında uygulanacak asgari ücret için süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının ardından gözler 18 Aralık’ta yapılacak ikinci görüşmeye çevrildi. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni rakam için yüzde 20 ile 28,5 arasında değişen zam senaryoları masada bulunurken, hükümet kanadı dengeli ve sürdürülebilir bir artış vurgusu yapıyor.

1 /8 Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret 2026 görüşmeleri resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak ücret düzeyini belirlemek üzere ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürecin ikinci adımı ise 18 Aralık Perşembe günü atılacak.

2 /8 Masadaki zam senaryoları Komisyon görüşmeleri sürerken kamuoyunda farklı artış oranları dillendiriliyor. Yüzde 20’lik bir artış halinde net asgari ücretin 26 bin 584 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yüzde 25 senaryosunda net rakam 27 bin 630 liraya çıkarken, Orta Vadeli Program’da yer alan enflasyon tahmini esas alındığında yüzde 28,5’lik bir artışla net ücretin 28 bin 404 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

3 /8 Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirecek.

Bakanlık açıklamasında, komisyonun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve aralık ayı sonuna kadar toplam dört toplantı yapılmasının planlandığı belirtildi.

4 /8 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan işverene mesaj Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Genel Kurulu’nda yaptığı değerlendirmede, asgari ücret sürecine dikkat çekerek işveren kesimine sorumluluk çağrısında bulundu. Erdoğan, işçi lehine atılacak her adımın üretim, verimlilik ve ekonomik dengeye olumlu yansıyacağını ifade etti.

5 /8 Bakan Işıkhan: gelirleri koruyan bir yaklaşım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal diyalog vurgusu yaparak sürecin istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözeten bir anlayışla yürütüleceğini belirtti. Bakanlık, çalışanların alım gücünü koruyacak bir sonucun hedeflendiğini açıkladı.

6 /8 Zam oranlarına göre 2026 asgari ücret hesapları Mevcut brüt ve net rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre, farklı zam senaryoları şu sonuçları ortaya koyuyor: Yüzde 25 zam uygulanması halinde asgari ücret yaklaşık 27 bin 630 TL Yüzde 30 artışta yaklaşık 28 bin 735 TL Yüzde 35 zam durumunda yaklaşık 29 bin 800 TL Yüzde 40 artış senaryosunda ise 30 bin 950 TL seviyesine çıkıyor





7 /8 Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, 2026 yılı için asgari ücretin 27 bin ile 29 bin TL bandında şekillenmesi öngörülüyor. Nihai rakam, komisyonun önümüzdeki toplantılarında tarafların tutumuna göre belirlenecek.



